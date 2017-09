In dit glas past een hele fles cava

TK

3/09/17 - 19u00 Bron: Huffington Post

© The Present Finder.

De geschenksite The Present Finder heeft een glas gelanceerd waar een hele fles schuimwijn in past, en daar zijn de Britten duidelijk heel blij mee. Het fopartikel duikt op in alle media.

Normaal giet je nooit veel meer dan 125 ml schuimwijn in een champagneglas, maar in het 'Giant Prosecco Glass' van The Present Finder kan je 750 ml gieten. De hele fles dus.



'Nooit meer je glas hervullen met dit glas in je handen! Het ideale geschenk als je geen zin hebt om te wachten. Kan je ooit genoeg prosecco hebben?', vraagt de website zich af. Het antwoord op die vraag is 'ja', maar het is wel hét ideale fopcadeau. En dat voor amper 15 pond (een dikke 16 euro) plus verzendingskosten.