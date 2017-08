Joep (17) haakt en breit jaarlijks 600 mutsen en sjaals: "Ik breng nu mijn eerste boek uit"

Door: ND

30/08/17 - 14u30 Bron: AD

© Giulia Bertelli on Unsplash.

Zo'n 600 mutsen en sjaals per jaar haakt en breit de Nederlandse Joep Van Damme (17), een piepjonge ondernemer uit Arnemuiden met een eigen webshop. In september brengt hij zijn eerste boek uit. Leeftijdsgenoten lachen wel eens dat haken breien iets voor meisjes is. "Tot ik ze vertel hoeveel media-aandacht ik krijg en hoeveel geld ik ermee verdien'', vertelt hij grijnzend aan AD.

600 per jaar Joep bleef bewust een jaartje zitten op school om zich volop op zijn breien en haken te concentreren, en met de hulp van zijn oma, tante en vader stampte hij zijn eigen bedrijfje uit de grond. Jaarlijks breit en haakt hij zo'n 600 mutsen en sjaals, die hij verkoopt via zijn webshop. "Het is zó gaaf als mensen de spullen die jij maakt echt gebruiken", vertelt hij. "Dat vond ik al toen mijn moeder mijn eerste pannenlappen gebruikte in de keuken. En nu lopen honderden mensen met mijn mutsen en sjaals over straat!''