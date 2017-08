10 adembenemende plekken die je moet bezoeken voor ze niet meer bestaan

Door: ND

De beste remedie tegen de augustusblues, is beginnen dromen van een volgende reis. Wij helpen een handje door 10 fantastische bestemmingen te belichten die een plaatsje verdienen op je reis-bucketlist. En je wacht beter niet te lang, want over enkele jaren zullen ze er niet meer hetzelfde uitzien of zelfs helemaal niet meer toegankelijk zijn. Disclaimer: het lezen van dit artikel kan tot ernstig dagdromen leiden.

Venetië, Italië © thinkstock. Al eens een romantisch bezoekje gebracht aan de "drijvende stad", en met een gondel over het water gevaren? Hoog tijd om dat aan het to-do lijstje toe te voegen, voor de stad écht begint te zinken. Door een stijging van de zeespiegel, toenemende overstromingen en groeiend toerisme zakt de stad steeds dieper weg.



Er is een project lopende dat het zinken moet tegenhouden, maar toch bestaat de kans dat Venetië tegen het einde van deze eeuw niet meer leefbaar is. Profiteer er dus van nu het nog kan, en verlies jezelf in de magische straatjes van deze Italiaanse stad. Lees ook Belgische gezinnen kozen voor Turkse Rivièra deze zomer

De Seychellen © thinkstock. Op zoek naar het paradijs? Dan moet je op de Seychellen zijn, een archipel van 115 eilanden aan de kust van Madagaskar. Spectaculaire natuurreservaten, witte stranden en zeldzame dieren maken het tot dé romantische plek bij uitstek voor een huwelijksreis.



Helaas kan erosie op het strand en vernietiging van koralen ervoor zorgen dat de hele archipel onder het zeeniveau zinkt binnen 50 à 100 jaar. Een ticket boeken mag dan wel prijzig zijn, het wordt mogelijk een niet te evenaren ervaring die je in geuren en (exotische) kleuren aan je kleinkinderen kan vertellen.

De Dode Zee © thinkstock. Ironisch genoeg ligt de Dode Zee op sterven. Gelegen op het laagste niveau op aarde is deze zee tien keer zouter dan eender welke oceaan en rijk aan helende mineralen. Hoewel je als mens blijft drijven in die zoute zee, is de Dode Zee zelf aan het zinken.



In de laatste 40 jaar is de Dode Zee bijna 25 meter gezonken, is ze met één derde gekrompen en heeft ze heel wat water verloren. Dit in combinatie met klimaatverandering, maakt dat experten voorspellen dat de zee over 50 jaar kan verdwijnen. Voor een portie natuurlijke drijftherapie haast je je dus best gauw richting Midden-Oosten.

Everglades National Park, Florida, VS © Ray Hennessy on Unsplash. Het helder groene gras en de traag stromende rivier hebben opnieuw een plaatsje veroverd op de "UNESCO Heritage in Danger"-lijst, en dat is niet bepaald goed nieuws. Door stedelijke ontwikkeling en vervuiling zijn heel wat diersoorten die je er terugvindt met uitsterven bedreigd.



Rep je snel naar Florida voor meer dan 800 diersoorten op het land en in het water en meer dan 350 vogelsoorten. Bezoek het park met een boot of kano, waardoor je de kans krijgt om wilde dieren in actie te spotten.

Taj Mahal, India © thinkstock. De Taj Mahal, één van de zeven nieuwe wereldwonderen, kampt met instortingsgevaar. Het is één van de meest iconische gebouwen ter wereld, dat in 1632 in opdracht van Shan Jahan gebouwd werd om het graf van zijn vrouw te herbergen.



Er wordt al een tijdje overwogen om het gebouw te sluiten voor bezoekers. Mede door de jaarlijks miljoenen toeristen wordt het broze gebouw belast, en ook lucht- en watervervuiling en rottend hout doen het gebouw geen goed. Er wordt gefluisterd dat binnen dit en vier jaar een toeristisch bezoekje niet meer mogelijk is, dus deze verdient een hoge plek op de prioriteitenlijst.

Great Barrier Reef, Australië © Wembley on Unsplash. Great Barrier Reef, één van de zeven natuurlijke wereldwonderen, is het grootste koraalrif ter wereld. Dit adembenemende stukje natuur onder water is de thuisplek van duizenden soorten fauna en flora. Het bevindt zich aan de kust van Australië en wordt drukbezocht door toeristen.



Door de opwarming van de aarde is de klif jammer genoeg meer dan gehalveerd de afgelopen 30 jaar. Het koraal verbleekt door zuurvervuiling, waardoor experten voorspellen dat het tegen 2030 helemaal verdwenen zal zijn. Hoog tijd om die lang geplande reis naar Australië ergens in de agenda van de komende jaren te blokkeren.

De Chinese Muur, China © Frak Lopez on Unsplash. Vandaag de dag kan je de enorme Chinese Muur vanop een afstand duidelijk zien, maar dat zou over 20 jaar wel eens anders kunnen zijn. Oorspronkelijk werd de muur meer dan 2.000 jaar geleden gebouwd om China te beschermen tegen invallen van vijanden. Vandaag is het een belangrijke toeristische trekpleister.



Helaas brokkelt de muur steeds meer af, door barre weersomstandigeden, erosie en lokale bevolking die stenen steelt om tegen woekerprijzen te verkopen. Er gebeuren wel restauraties, maar wie er zeker van wil zijn de muur nog in volle glorie te kunnen bewonderen, wacht beter niet te lang.

De Malediven © thinkstock. Een populaire hotspot onder pasgetrouwde koppels zijn de Malediven, die bestaan uit honderden eilanden in de Indische oceaan. Dat vertaalt zich in helderblauw water, kleurrijke vissen, exotische stranden en prachtige bungalows op het water.



Helaas worden die bungalows niet alleen voor het luxueuze gevoel gebouwd. De Malediven zijn het laagst liggende land op aarde. Door het stijgen van de zeespiegel en klimaatveranderingen, voorspellen wetenschappers dat de eilandengroep over 100 jaar volledig verdwenen zal zijn. Wie nog in het kristalheldere water wil duiken, zal snel moeten zijn.

Machu Picchu, Peru © Nad Hemnani on Unsplash. Machu Picchu, ook wel gekend als "de verloren stad", herbergt ruïnes van het Incarijk in Peru, en werd herontdekt in 1911. Het staat vrij hoog in de bergen en hoog boven het zeeniveau, maar toch kampt het met erosie, aardverschuivingen en een grote toestroom van toeristen.



UNESCO en Peru limiteren het bezoek tot maximaal 2.500 toeristen per dag, maar nog steeds eist dat zijn tol. Als er geen verdere maatregelen worden genomen, zouden die 15de eeuwse ruiïnes wel eens kunnen instorten.