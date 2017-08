Deze vrouw is de beste bartender ter wereld

© ap.

Wie een cocktail wil zoals je ze nog nooit geproefd hebt, boekt best een reisje naar Canada. Daar kan je namelijk nippen van drankjes rechtstreeks uit de cocktailbeker van Kaitlyn Stewart, die onlangs werd uitgeroepen tot World Class Bartender of the Year 2017.

We kunnen het cliché dat de beste cocktailshakers mannen zijn dus alvast achter ons laten. De Canadese Kaitlyn Stewart liet maar liefst 10.000 kandidaten achter zich in 's werelds grootste bartending wedstrijd. En ja, ook vorig jaar kwam een vrouw als winnaar uit de bus.



Aangezien de bartending wereld nog steeds gedomineerd wordt door mannen, is dat dan ook een hele prestatie. "Dit zal ongetwijfeld meer vrouwen in de indsutrie inspireren en aanmoedigen om niet aan zichzelf te twijfelen. We zijn dan ook in onze nopjes, want vrouwen zijn minstens even goede barkeepers als mannen," aldus Johanna Dalley, voorzitter van de World Class wedstrijd. "Onze missie is om 's werelds beste barman te vinden, en daar zijn we dit jaar opnieuw in geslaagd. En dat blijkt toevallig ook dit jaar een vrouw te zijn!"