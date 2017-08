Happy monday: van deze Instagramaccounts word je meteen weer vrolijk

Door: SV

Als we het zonnetje mogen geloven, belooft het een heerlijke dag te worden, en jij ... hebt enkel je bureaustoel en computerscherm om naar uit te kijken vandaag. Om die maandagmorgen toch goed te beginnen, duikelden wij deze hilarische Instagramaccounts voor je op. Veel plezier!

Krijg jij het ook op je heupen van die zogenaamde inspirerende quotes waarvan je meteen zin zou moeten krijgen om de hele dag keihard te werken, vervolgens een driegangenmenu op tafel te zetten en daarna nog eens een paar uur in de sportschool te duiken? Gelukkig biedt uninspirational een leuk alternatief.

miserable_men

Dacht je dat jij een rotdag had? Kijk dan eens naar deze mannen die verplicht mee moesten gaan winkelen en daar duidelijk niet veel zin in hadden. Dan is jouw dag zo erg nog niet, toch?