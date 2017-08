Op citytrip in Europa? Dit zijn de grootste valkuilen voor toeristen

Door: SV

24/08/17

© photo news.

Het einde van de zomervakantie nadert, het uitgelezen moment om voor de laatste keer dat rolkoffertje vol kleren te proppen en nieuwe oorden te verkennen. Voor wie binnen Europa reist: deze dingen hoef je alvast niét te doen.

Herinner jij je nog hoe je jaren geleden in het Louvre wanhopig op zoek ging naar de Mona Lisa, om er vervolgens teleurgesteld achter te komen dat het ding het formaat heeft van een groot uitgevallen postzegel die enkel te bekijken is achter een zee van toeristen? Juist ja. En zo zijn er nog heel wat plaatsen die behoorlijk overschat worden. Een selectie:

Telefoonloze vakantie in trek

Zo krijg je je valies in een wip ingepakt: last minute tips voor een zorgeloos vertrek © photo news.

Gondelvaart in Venetië Wie de pittoreske straatjes van Venetië wil bewonderen, tast al gauw diep in de buidel voor een gondelritje. Volgens de Italianen zelf is het echter één van de meest cliché en belachelijke dingen om te doen. Als je écht pech hebt, zet je gondelier ook nog eens zijn keelgat open (en ja, die ongevraagde serenade kost behoorlijk wat extra). Neem in de plaats daarvan de traghetto, een stuk goedkoper, en het vervoermiddel naar keuze van de échte locals. © photo news.

De toren van Pisa Eerlijk, je hebt het scheve geval ongetwijfeld al op heel wat kiekjes voorbij zien komen. Wel, in het echt is er niet veel meer aan. Behalve een horde toeristen en een klein uitgevallen toren die wat overhelt is er in Pisa namelijk niets te beleven. Veel mooier zijn de middeleeuwse torens in San Gimignano, een stadje dat niet alleen veel rustiger is, maar ook een prachtige architectuur heeft. © thinkstock.

De Eiffeltoren Natuurlijk moet je een foto van de Eiffeltoren nemen, het is een geweldig bouwwerk met een iconische status. Wat je echter niét moet doen, is urenlang aanschuiven om helemaal naar boven te gaan. Want weet je wat je niét ziet als je eindelijk helemaal boven bent? Juist ja, de Eiffeltoren. Ga daarom beter naar het Terasse du Printemps Haussman, een terras bovenop het befaamde luxewarenhuis Printemps. De drankjes kosten daar ongetwijfeld even veel als een ticketje naar de top van de Eiffeltoren, maar je hebt wel een véél beter uitzicht. © photo news.

De Moulin Rouge in Parijs Met de gelijknamige film die een kassasucces was, is de glorie van de Moulin Rouge gegarandeerd. En het gebouw blijft ook een toppertje om van buitenaf te bekijken. Maar wie ook graag binnen van een cabaretshow geniet, is beter af bij Le Crazy Horse. Minstens even prijzig, maar wel een veel leukere ervaring! © photo news.

Stonehenge in Wiltshire Je hebt er ongetwijfeld over geleerd bij geschiedenis, en we willen dan ook absoluut niet beweren dat deze stenen constructie niet de moeite is. Maar tegenwoordig is het een echte toeristische trekpleister geworden, inclusief souvenirwinkel en hoge toegangsprijzen. Bovendien klagen veel toeristen dat er zo veel volk is, dat je amper iets kan zien. Het is dan ook beter om er op een afstandje langs te rijden, zo zie je ongetwijfeld veel meer, en je bespaart er ook een hoop geld mee. © photo news.

Checkpoint Charlie in Berlijn Het is er overgoten van de toeristen, en behalve een kleine cabine, enkele tweederangsacteurs en een claustrofobische crisis is er niet veel te beleven. Wist je trouwens dat Checkpoint Charlie maar een kopie is? Wie echt wil bijleren bezoekt beter één van de vele interessante musea in Berlijn, die bovendien bijna allemaal gratis zijn! Neem wel je leesbril mee, want je bent er gemakkelijk een paar uur binnen. © photo news.

Red Light District in Amsterdam De walletjes van Amsterdam zijn bekend tot in het buitenland, maar wie hoopt een bruisend nachtleven te vinden, komt van een kale kermis thuis. Behalve hier en daar een rood lichtje en vooral veel dronken studenten, is er niet veel te beleven. Breng dus beter een bezoekje aan de levendige studentenbuurt De Pijp, je vindt er toffe terrasjes, veel cafés en vooral veel gezelligheid. © photo news.