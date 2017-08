Dit zijn de meest onappetijtelijke gewoontes op restaurant

Charlotte Dierckx

22/08/17 - 11u00 Bron: Nieuwsblad

© Unsplash.

Gezellig een avondje op restaurant gaan, zou een rustige aangelegenheid moeten zijn, maar uit rondvraag blijkt dat buitenshuis dineren regelmatig gepaard gaat met grote ergernissen. Van mederestaurantbezoekers die uitgebreid aan het fotograferen slaan met hun eten in de hoofdrol, tot animatievideo's die knoeihard op de iPad worden afgespeeld. We storen ons aan vanalles en nog wat.

Uit rondvraag bij de Britse bevolking waarbij 1.500 restaurantbezoekers hun grootste ergernissen op tafel mochten gooien, blijkt dat foto's maken van je eten écht niet in goede aarde valt bij andere restaurantgangers. Hetzelfde geldt voor glutenvrij eten bestellen terwijl je er eigenlijk niet intolerant voor bent. Andere slechte gewoontes waar klanten niet op zitten te wachten zijn: met je vingers knippen om de aandacht van de ober te trekken, luidruchtig zijn en de kinderen hun vrije loop laten gaan. De grootste ergernissen in het rijtje hebben dan weer alles te maken met je gsm. Steeds naar je smartphone grijpen of die naast het bestek leggen is absoluut not done volgens de etiquette op restaurant.

Meer ergernissen

- Je neus snuiten in een servet

- Je servet vastmaken aan je T-shirt of hemd

- Je handen afvegen aan het tafelkleed

- Tafels en stoelen reorganiseren

- De kinderen een tablet of smartphone geven om video's te bekijken die te luid afspelen

- Om mayonaise of ketchup vragen in een zaak met aanzien

- Je mes vasthouden als een potlood

- Mes en vork in het verkeerde hand houden

- Witte wijn gieten in een glas dat eigenlijk voor rode wijn bestemd is

- Naar buiten gaan om te roken

- De naam van een gerecht verkeerd uitspreken

- Een drankje opdrinken zodra je het krijgt

- Moeilijk doen tijdens de bestelling en een paar ingrediënten weglaten

- Te luidruchtig blazen om je eten af te koelen

- IJs uit een drankje halen met je vingers

- Make-up bijwerken aan tafel

- Een gerecht bestellen om te delen en meer dan je helft opeten

- Een tandenstoker vragen en hem gebruiken in het bijzijn van je gezelschap

- Flirten met de ober

- Praten met je mond vol

- Geen fooi geven of geen cent meer geven als de rekening wordt gesplitst