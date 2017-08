Hoeveel kan jij verdienen met Instagram? Bereken het hier

Charlotte Dierckx

21/08/17 - 16u30

© Thinkstock.

De kans dat je net zoveel verdient aan een Instagrampost als Beyoncé of Selena Gomez is klein, maar hé, iedere euro die je met je guilty pleasure kan binnenrijven, is mooi meegenomen! Influencer MarketingHub ontwikkelde een tool die berekent hoeveel je Instagramposts waard zijn. Schuilt er een social influencer in jou? Bereken het hier!