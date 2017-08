5 topfilms die je dit weekend op tv kan zien

© rv.

Het weer kan je dit weekend nog het best als 'druilerig' omschrijven. Maar niet getreurd: dit weekend schotelen de tv-zenders ons opnieuw een aantal topfilms voor. Deze vijf toppers maken dat natte weer helemaal goed:

1. An Officer and a Gentleman (1982)

Voor een portie pure romantiek (en nostalgie) moet je vanavond bij Vitaya zijn. De zender haalt een van Richard Gere's meest bekende films boven, en wij kennen niet veel mensen die niet smelten bij het zien van zijn witte uniform. Volgens insiders kwamen Gere en actrice Debra Winger in het echte leven niet goed overeen, maar daar is op het doek niets van te merken. Wist je trouwens dat de hoofdrol eerst aangeboden werd aan John Denver? Die vond het concept echter te ouderwets.



Na de dood van zijn moeder besluit Zack Mayo zijn kansarme milieu te verlaten en een officiersopleiding te volgen. Daar ondervindt hij al snel dat het leven allesbehalve gemakkelijk is. Hij ontmoet Sid Worley, met wie hij een hechte vriendschapsband opbouwt. De mannen vinden steun bij elkaar en leren samen ook Paula en Lynette kennen. De twee jongedames hopen een officier aan de haak te slaan. Lynette richt meteen haar pijlen op Sid, en ook tussen Zack en Paula lijkt het te klikken. Zij is de eerste vrouw die zijn hart kan veroveren. Maar meent Paula het echt of wil ze een toekomst gewoon veiligstellen met Zack?



An Officer and a Gentleman, vanavond om 20.26 uur op Vitaya.

2. The Truman Show (1998)

Deze prent staat op de lijst met films die iedereen eens gezien moet hebben. In het begin lijkt het een typische komedie, maar gaandeweg blijkt hoe tragisch het leven van het hoofdpersonage wel is. Een duidelijke waarschuwing voor onze Big Brother-tijdperk, en de film waarin Jim Carrey bewees dat hij ook een serieuze rol kan acteren. De film dateert al uit 1998, maar heeft nog steeds een score van 8,1/10 op IMDb.



Het leven van Truman Burbank lijkt wel perfect: hij heeft een goede baan, een liefhebbende vrouw en een goede vriend die voor hem door het vuur zou gaan. Zijn leven ziet er eigenlijk veel te rooskleurig uit en zo ontdekt Truman dat hij de hoofdrol speelt in het succesvolle televisieprogramma 'The Truman Show'. Zijn hele leven speelt zich af in een enorme televisiestudio en alle mensen die hem omringen zijn acteurs.



The Truman Show, vanavond om 20.35 uur op Eén.







3. Bee Season (2005)

Richard Gere is alomtegenwoordig vanavond, maar VIJF toont hem op latere leeftijd. Samen met Juliette Binoche leert hij in 'Bee Season' zijn dochter pas echt kennen. De rol van Eliza ging naar Flora Cross in plaats van naar de veel bekendere Dakota Fanning, omdat ze meer op 'mama' Binoche leek.



Eliza Naumann voelt zich een doodgewoon meisje. Alle aandacht van haar vader, een professor, gaat uit naar haar briljante broer Aaron. Haar moeder heeft het dan weer te druk met haar baan om haar veel aandacht te schenken. Wanneer ze onverwacht een spellingwedstrijd wint, gaat er door haar pas ontdekte talent een nieuwe wereld voor haar open...



Bee Season, vanavond om 20.30 uur op VIJF.







4. The Book Thief (2013)

Morgenmiddag heeft VTM 'The Book Thief' op de planning staan, een oorlogsdrama over een meisje met een voorliefde voor boeken. Geoffrey Rush, die we vooral kennen als Captain Barbossa, laat zich in de prent ook van een andere kant zien. Hij deed dat bijna niet, want zag het eigenlijk niet zitten om met een kind samen te werken.



Midden in de chaos van de Tweede Wereldoorlog wordt de negenjarige Liesel aan haar lot overgelaten door haar moeder. Ze belandt bij een kinderloos echtpaar, dat ook onderdak biedt aan de Joodse onderduiker Max. Hij leert Liesel lezen en wekt haar interesse voor de literatuur. Al snel verslindt het meisje het ene boek na het andere en bovendien begint ze boeken te stelen om ze te vrijwaren van de verbranding.



The Book Thief, morgen om 14.40 uur op VTM.