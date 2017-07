Krap bij kas? Zo maak je er toch een leuke zomer van

Door: ND

Als we Instagram mogen geloven, zit iedereen met een cocktail op Ibiza van de zonsondergang te genieten. Jaloers, wij? Nee hoor. Al steekt het wel een beetje wanneer je zelf maar een beperkt zomerbudget te spenderen hebt. Gelukkig hoeft plezier niet duur te zijn, en al helemaal niet met deze tips.

I don't need that much money, money, (...) 'cause the best things in life are free, zingt Mr Eazi in de aanstekelijke zomerhit 'Money' van Riton. En gelijk heeft hij, want een onvergetelijke zomer hoeft niet noodzakelijk een streep door je rekening te betekenen. Ook zonder een rijkelijk gevulde bankrekening kan je een rijkelijk gevulde zomer beleven, wat niet hoeft af te doen aan het plezier dat je maakt. Zeven concrete tips. Lees ook Betrapt: reisblogster knutselt zichzelf op foto's van bekende locaties

1. Home, sweet home Natuurlijk staat het mooi op Instagram dat jij al gedineerd hebt in die nieuwe hippe rooftopbar, met een flesje bubbels erbij. Maar is het echt voor die smakelijke steak dat je daar bent, of gaat het meer om het vrolijke gezelschap? Dat dachten we al. Organiseer etentjes bij iemand thuis waarbij je de rekening van de aankopen deelt. Zo heb je zelf in de hand hoeveel geld je spendeert. Willen je vrienden toch samen uit eten? Eet dan zelf eerst thuis, en sluit later aan voor een drankje - dat iets budgetvriendelijker is.

2. Op eigen kracht Een trein nemen of een hele naftbak oprijden naar de Ardennen kan behoorlijk oplopen qua kostenplaatje. Maar de gezondste en bovendien budgetvriendelijkste vervoermiddelen kan je steeds zelf voorzien. Maak eens een fietstocht, haal die inline skates nog eens vanonder het stof of maak simpelweg een wandeling in de buurt. Soms hoef je het niet te ver te gaan zoeken.

3. Picknicken troef Waarom een nieuwe zomerbar uitproberen als je er zelf eentje kan maken in eender welk park of op gelijk welk pleintje? Nodig vrienden uit voor een aperitiefje in openlucht, en vraag aan iedereen om iets lekkers mee te nemen om te eten of te drinken. Regenweer? Zoek een kiosk in het park waarbij je de regen sfeervol op het dak hoort tikken, of hok gezellig bij iemand thuis samen in de zetel.

4. Kosteloos op vakantie Wie toch graag eens nieuwe oorden opzoekt in eigen land, kan afspreken met een ander gezin om een weekje van huis te ruilen. Je hebt echt het gevoel eventjes op vakantie te zijn, zonder extra geld te moeten uitgeven. Stel je je eigen huis liever niet open voor anderen? Dan kan je misschien "housesitten" op een andere woonst, waar een achtergelaten kat elke dag eten nodig heeft omdat zijn baasjes op vakantie zijn. Voor beide partijen een winner.

5. Gratis festivals Je hoeft echt niet naar Dour of Pukkelpop om de beentjes te kunnen losgooien. In heel wat steden worden gratis concerten, festivals of optredens georganiseerd tijdens de zomer. Tot 23 juli kan je in Gent nog genieten van de Gentse Feesten, in Antwerpen verovert Muziek in de Wijk de leukste pleintjes van de stad voor gratis optredens en Brussel Bad zorgt voor zomerse beats in het hart van onze hoofdstad. Op Uit in Vlaanderen vind je een overzicht van alle (gratis) activiteiten bij jou in de buurt.

6. Skip dat fitnessabonnement Blijf je de hele zomer lang dat fitnessabonnement doorbetalen, terwijl je liever buiten sport als het mooi weer is? Zeg jouw abonnement dan (tijdelijk) op, en sport zelf in openlucht of doe wat oefeningen thuis. Het uitgespaarde geld kan je dan aan leuke dingen spenderen, zoals terrasjes of een dagje uit.