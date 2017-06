Airbnb deluxe: verhuursite breidt uit met service voor luxepoezen

Door: ND

26/06/17 - 14u00 Bron: Bloomberg

© unsplash.

Waar de verhuurwebsite Airbnb oorspronkelijk uit de grond gestampt werd om budgetvriendelijk te logeren, wordt de formule binnenkort uitgebreid. Dit jaar nog zou een luxeversie van het platform gelanceerd worden, met criteria als een kingsize bed, zeepjes of propere handdoeken om tot die afdeling te behoren.

Zelf communiceerde het bedrijf nog niet over de uitbreiding van hun verhuurwebsite, maar Bloomberg schrijft over deze luxeservice voor reizigers die net dat tikje meer willen. Elke dag propere handdoeken, zeepjes op de badkamer of verse lakens bijvoorbeeld. Met de luxeversie leunt Airbnb nog meer aan bij een hotelservice, waarmee de concurrentie nog meer vergroot.



Er zal gebruik gemaakt worden van inspecteurs die de logeerplekken controleren op een paar criteria, waarna bepaald wordt of een adresje tot de luxeversie van Airbnb mag gerekend worden. Met dit initiatief wil de organisatie ook de iets oudere en rijkere reizigers aanspreken, voor wie comfort primeert op budget. Momenteel wordt het pilootproject "Select" genoemd, aldus Bloomberg, maar dat zou een voorlopige werktitel zijn. Tegen eind 2017 zou de service gelanceerd worden, al wil Airbnb zelf hier voorlopig nog niet over communiceren.