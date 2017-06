Tien tips om te besparen op je huurauto

Door: redactie

70% van de Belgen huurt weleens een auto op reis om zich flexibeler te kunnen verplaatsen. Handig, maar wie de kleine lettertjes vergeet te lezen geeft daar snel meer geld aan uit dan de bedoeling was. Autohuurspecialist Sunny Cars deelt enkele handige tips om te besparen om de eindafrekening van die huurauto.

2. Kijk wat verder dan de luchthaven Als je op het vliegveld landt, wil je graag zonder veel gedoe in je huurauto stappen en genieten van je vakantie. Toch kun je soms met een korte, extra rit in een shuttlebus veel besparen. Sommige verhuurders hebben namelijk geen duur kantoor op de luchthaven, maar zijn op enkele kilometers gesitueerd en werken daarom met een alternatieve shuttle service. Met tien minuutjes extra, heb je dus in veel gevallen wat meer budget over om aan je vakantie te spenderen.

3. Reserveer op tijd Net als bij vliegtickets stijgen de prijzen van huurauto's naargelang je vakantieperiode dichterbij komt. Zodra een groot deel van het aanbod van de verhuurder gereserveerd is, gaan de huurprijzen de hoogte in. Zeker als je een voorkeur hebt voor een bepaald type auto, budget of leuke snufjes kan het hoe later hoe moeilijker worden om je wensen te vervullen. Reserveer dus op tijd.

4. Boek een tweede bestuurder op voorhand Ter plekke een tweede bestuurder toevoegen aan je huurcontract, kan soms duurder uitkomen dan wanneer je dat op voorhand regelt. Boek dus thuis al je extra bestuurder bij. Soms is een tweede bestuurder bij de prijs inbegrepen, maar vergeet niet dat die ook altijd het huurcontract moet ondertekenen om verzekerd te zijn.

5. Denk aan one way-kosten Als je een roadtrip wil maken, kan het handig zijn om je huurauto op een andere locatie in te leveren dan waar je hem ophaalde. Dikwijls betaal je daar extra kosten voor, maar die lopen nogal uiteen. Soms is het zelfs zo dat een goedkope auto hogere one way-kosten heeft dan een duurder exemplaar. Ga dus zeker na wat jou het voordeligst uitkomt.

6. Stem je auto af op de route Afhankelijk van je parcours, is een grotere auto soms voordeliger dan een kleiner exemplaar. In de bergen zorgt een krachtige motor er namelijk voor dat je een stuk zuiniger rijdt en dat je aan het eind van je roadtrip minder aan benzine hebt betaald maar wel in een grotere auto hebt gereden.

7. Neem zelf een GPS mee Voor een lange tijd een GPS huren kan best kostelijk zijn, maar een navigatiesysteem is natuurlijk onmisbaar op reis. Neem daarom gewoon je eigen GPS mee of download een van de vele navigatieapps op je smartphone. Denk ook zeker aan je oplader.

8. Kies voor een gunstige tankregeling Sommige autoverhuurders kiezen ervoor om klanten te laten bijbetalen voor een tankbeurt na afloop van de huurperiode. De servicekosten zorgen ervoor dat die regeling voor huurders dikwijls duurder uitkomt. Een full-paid of een vol-vol regeling is dan een betere optie, waarbij je de auto met een volle tank krijgt en ook zo weer inlevert. Vergeet met andere woorden dus niet te controleren welke tankregeling er van toepassing is.

9. Check op voorhand de waarborg en huurvoorwaarden In vele gevallen loopt de waarborg van een huurauto flink op. Wanneer die waarborg geblokkeerd wordt op je kredietkaart, kan dat soms even slikken zijn. Vergelijk daarom de huurvoorwaarden van verschillende auto's die jou interesseren.