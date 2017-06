In deze tien gevangenissen kan je ook logeren

Door: ND

14/06/17 - 15u00 Bron: Telegraph

Op zoek naar een origineel adresje om te slapen op vakantie? Sluit jezelf eens een nachtje op in een cel. In deze voormalige gevangenissen kan je een overnachting boeken, en mag je de volgende ochtend gelukkig gewoon weer naar buiten.

Hotel Jail Luzern, Zwitserland © Hotel Jail Luzerne. Dit gebouw dateert van 1862 en werd als gevangenis gebruikt tot 1998, waarna het een jaar later tot hotel werd omgebouwd. Je kan er slapen in een gewone kamer of in een suite, of een drankje drinken in de bar Alcatraz.

Four Seasons, Istanbul, Turkije © Four Seasons Istanbul. Het Four Seasons hotel in Istanbul is eigenlijk een omgebouwd hotel van 100 jaar oud waar vroeger schrijvers, kunstenaars en andersdenkenden in opgesloten werden. In de jaren 90 van de vorige eeuw opende er een vijfsterrenhotel. Van het binnenplein werd een terras gemaakt waarop je kan lunchen en dineren; de uitkijktorens zijn liften geworden.

Hostel Celica, Ljubljana, Slovenië © Hostelworld. Op reis met een beperkt budget? Dit hostel in de hoofdstad van Slovenië is populair bij backpackers. Ooit was dit gebouw een militaire gevangenis, gebouwd in 1882 door het leger van Oostenrijk-Hongarije. Vandaag is het een slaapplek, door Lonely Planet bekroond als "hipste hostel ter wereld." Geen enkele kamer is er hetzelfde, want ze werden allemaal ontworpen door verschillende architecten.

Karosta Prison, Liepaja, Letland © Pinterest. Wie nog krapper bij kas is, kan een bezoekje aan Karosta Prison in Letland overwegen. Voor minder dan 10 euro slaap je er in een gevangenisbed, en je kan er ook "gevangenismaaltijden" krijgen. Om het helemaal realistisch te houden, kan je er ook Escape Games spelen.

Langholmen Hotel, Stockholm, Zweden © Langholmen hotel. In het Langholmen Hotel slaap je in piepkleine kamertjes met zware metalen deuren. Er is ook een klein museum aan het hotel, waarin je meer te weten komt over de geschiedenis van het gebouw.

Alcatraz Hotel, Kaiserslauten, Duitsland © Alcatraz. In het Duitse Alcatraz Hotel - dat vroeger een gevangenis was - slaap je naar keuze in een "comfort room" of een "cell room". In deze laatste logeer je op een plekje met tralies voor de ramen, een gedeelde badkamer, zijn er gestreepte pyama's ter beschikking en kan je proeven van een klassiek gevangenisontbijt.

Lloyd Hotel, Amsterdam © Lloyd Hotel. Het Lloyd Hotel was een gevangenis vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot 1963. Toen werd het een gesloten jeugdinstelling. Nu is het een mooi hotel met zo'n 117 kamers, prachtige wenteltrappen, schommelstoelen die aan houten balken zijn vastgemaakt en luxueuze kamers met veel comfort.

Hotel Katajanokka, Finland © Tripadvisor. Op een schiereiland dichtbij het centrum van Helsinki, vind je Hotel Katajanokka. Hier wachtten vroeger gevangenen in afwachting van hun proces waaronder Risto Ryti, de president van Finland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bakstenen muren en geplaveide vloeren herinneren nog aan die periode.