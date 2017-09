Vanavond start 'Prison Break' op Q2: alles wat je moet weten over het nieuwe seizoen

video Zo'n acht jaar na de vorige aflevering is het vanavond eindelijk zover: dan gaat het vijfde seizoen van 'Prison Break' ook bij ons in première op Q2. Wat mogen we verwachten van het nieuwe seizoen? Welke personages keren terug? En vooral: wanneer zijn de nieuwe afleveringen ook bij ons te zien? Lees hier alles wat je moet weten om helemaal mee te zijn.



SPOILERS: wie de eerste vier seizoenen nog wil zien, leest best niet verder.

Wentworth Miller kruipt opnieuw in de huid van Michael Scofield, die alweer in de gevangenis zit, deze keer in Jemen, waar IS een burgeroorlog heeft ontketend. Opnieuw is Michael omringd door zware criminelen, maar wij denken dat hij dat gespuis wel weer te slim af zal zijn.



Hoe kan het dat Michael nog leeft en hoe is hij dan in een gevangenis in Jemen terechtgekomen? Verwacht niet meteen antwoorden, want de eerste aflevering volgt vooral de andere personages die ontdekken dat Michael nog leeft. De scenaristen nemen dus de tijd om de kijkers te laten wennen aan de nieuwe premisse. Michael en Lincoln herenigd, of toch bijna. © FOX.

Zelfde stijl als seizoen 1 Het vierde seizoen werd niet door iedereen goed onthaald. Daarom zijn we heel blij dat de stijl van het vijfde seizoen meer lijkt op die van het eerste seizoen, door velen beschouwd als het beste. Opnieuw zal Lincoln Burrows alles in het werk moeten stellen om zijn broertje vrij te krijgen.



Wie na al die jaren bijna alles is vergeten over de vorige seizoenen, hoeft zich geen zorgen te maken. Je moet namelijk weinig voorkennis hebben om het nieuwe seizoen te kunnen volgen. Wat kennis over de oude personages is welkom, maar geen vereiste. Maar wij overlopen nog snel eens alle terugkerende personages. © FOX.

Michael Scofield Wentworth Miller als Michael Scofield © FOX. Geen 'Prison Break' zonder Michael Scofield, het genie dat zich in het eerste seizoen liet voltatoeëren om zijn broer Lincoln Burrows uit de gevangenis te helpen ontsnappen. In het vierde seizoen was hij zwaar ziek door een hersentumor en in de film die erop volgde leek hij het loodje te hebben gelegd bij een explosie. Niet dus, want Michael blijkt alive & kicking.



In het nieuwe seizoen zit Michael opnieuw vast. Deze keer zit hij onder een andere naam opgesloten in een gevaarlijke gevangenis in Jemen. Nadat hij in het tweede seizoen alle tattoos op zijn lijf had laten weglaseren, staat hij opnieuw vol met nieuwe tatoeages. Wat ze betekenen, zal moeten blijken. Dan rest ons nog de hamvraag: is Michael opnieuw het slachtoffer van een samenzwering? Of is hij het genie dat alle touwtjes in handen heeft? Tattoodo Learn the meaning behind the tattoos in Prison Break when it returns Tuesday, April 4th.

Lincoln Burrows Dominic Purcell als Lincoln Burrows © FOX. Lincoln Burrows kreeg het ook zwaar te verduren in de vorige seizoenen. Hij zat in de dodencel voor de moord op de broer van de vicepresident en was nadien samen op de vlucht met zijn broer. In het nieuwe seizoen is Lincoln teruggekeerd naar zijn leventje als kleine crimineel. Hij is veel geld schuldig aan lokale criminelen, maar zet al zijn activiteiten on hold om zijn broer te zoeken. Niemand lijkt echter te geloven dat Michael nog leeft.

Sara Tancredi Sarah Wayne Callies als Sara Tancredi © FOX. Sara en Michael waren onafscheidelijk, maar na zijn dood ging Sara door met haar leven. Ze trouwde met een andere man, Jacob Ness, met wie ze Michaels zoon, Junior, opvoedt. In het nieuwe seizoen zijn Sara en Lincoln, mede door haar nieuwe huwelijk, vervreemd van elkaar geraakt. Nu Michael toch nog blijkt te leven, wordt haar leven en huwelijk door elkaar geschud.

T-Bag Robert Knepper als Theodore 'T-Bag' Bagwell © FOX. Theodore Bagwell, beter bekend als 'T-Bag' was het meest gehate personage van de reeks. De psychopaat ontsnapte in het eerste seizoen samen met Michael en co uit de gevangenis van Fox River. Hij verloor daarbij wel zijn hand, waardoor hij het de rest van de reeks met een prothese moest doen. In dit vijfde seizoen wordt de levensgevaarlijke T-Bag vrijgelaten uit de gevangenis. Meer nog: hij blijkt een heel belangrijke schakel in de heropleving van Michael.

C-Note Rockmond Dunbar als Benjamin 'C-Note' Franklin © FOX. Benjamin 'C-Note' Franklin heeft zich tot de islam bekeerd en zet zich nu in als activist tegen extremisme. Hij was nooit echt close met de broertjes, maar hij zal wel een rol spelen in de zoektocht naar Michael. Als ex-militair heeft hij immers vaardigheden die Lincoln goed zal kunnen gebruiken.

Sucre Amaury Nolasco als Fernando Sucre © FOX. Fernando Sucre wierp zich op als beste vriend en sidekick van Michael Scofield. Zeven jaar later heeft hij zijn leven omgegooid en reist hij op vrachtschepen de wereld rond. Opnieuw zal Sucre alle zeilen bijzetten om de broertjes uit de nood te helpen.

Paul Kellerman Paul Adelstein als Paul Kellerman © FOX. Het tweede seizoen stond volledig in het teken van het kat- en muisspel tussen Michael en de zijnen en 'The Company'-agent Paul Kellerman. Na de jacht op de ontsnapten, leek hij af te stevenen op een mooie politieke carrière en in het nieuwe seizoen is hij een hoge pief op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is een van de personen die weet wat er met Michael aan de hand is, maar het is nog maar de vraag of we hem kunnen vertrouwen.