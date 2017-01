Vrouw van schutter bloedbad Orlando opgepakt

Door: redactie

16/01/17 - 20u01 Bron: ANP

De doodgeschoten Omar Mateen. Zijn vrouw Noor Salman is vandaag opgepakt. © twitter.

De vrouw van de schutter die in juni vorig jaar 49 mensen doodschoot in een homoclub in Orlando in Florida, is vandaag in San Francisco opgepakt. Noor Salman wordt ervan verdacht haar man, Omar Mateen, te hebben geholpen, zei haar advocaat tegen Amerikaanse media.