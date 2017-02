Zoon Muhammad Ali 2 uur lang vastgehouden op luchthaven: "Ben jij moslim?"

© kos.

De zoon van bokslegende Muhammad Ali is begin februari twee uur lang vastgehouden op de Amerikaanse luchthaven van Fort Lauderdale-Hollywood. Migratieambtenaren verhoorden hem vanwege zijn Arabisch klinkende naam en vroegen hem of hij moslim is. Dat melden Amerikaanse media onder aanhaling van advocaat en vriend van de familie Chris Mancini.

Muhammad Ali Jr., die in Florida woont, kwam op 7 februari samen met zijn moeder Khalila Camacho-Ali, de voormalige vrouw van de vorig jaar overleden bokslegende, terug van Jamaica. Beiden werden tegengehouden op de luchthaven.



Camacho-Ali kon gaan nadat ze een foto getoond had van zichzelf met haar vroegere echtgenoot. Haar zoon had echter geen dergelijke foto bij zich. Hij werd twee uur lang vastgehouden en kreeg herhaaldelijk vragen voorgeschoteld als "Van waar komt je naam?" en "Ben jij een moslim?" Toen hij bevestigend antwoordde, vroegen de ambtenaren naar zijn religie en geboorteplaats. De 44-jarige Ali Jr. werd geboren in Philadelphia en is Amerikaans staatsburger.



Inreisverbod

Mancini ziet in het voorval een teken dat de Amerikaanse president Donald Trump doelbewust moslims uit de VS wil houden. De republikeinse president vaardigde in januari een inreisverbod uit tegen de inwoners van zeven landen met een overwegend moslimbevolking, maar verschillende rechters hebben dat inreisverbod voorlopig geschorst. Trump zelf zegt dat het decreet niet tegen moslims gericht is. Het gaat er hem naar eigen zeggen veel meer om potentiële radicaal-islamitische terroristen buiten de VS te houden.