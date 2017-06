365 dagen schattigheid: panda Tian Bao viert eerste verjaardag

IVI

1/06/17 - 10u51

video In de nacht van 1 op 2 juni 2016 is reuzenpanda Hao Hao in dierenpark Pairi Daiza bevallen van haar eerste jong. De kleine Tian Bao ('Schat van de Hemel') viert dus morgen zijn eerste verjaardag. Ondertussen is de panda, die bij zijn geboorte 171 gram woog, een flinke jongen geworden van 33 kilogram. Hij drinkt vooral nog moedermelk, maar begint ook stilletjes aan bamboe te eten. Tian Bao is erg actief, daagt graag zijn moeder Hao Hao uit en kent geen angst (hij hangt al eens graag ondersteboven in de bomen!). Dat laat Pairi Daiza weten.