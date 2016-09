Het is gelukt! Babypanda Tian Bao zet zijn eerste stapjes

video Vlak voor zijn vierde vermaandag heeft babypanda Tian Bao zijn eerste stapjes gezet. Dat heeft het dierenpark Pairi Daiza met een schattig filmpje bekendgemaakt op Facebook.

Morgen is het exact vier maanden geleden dat Tian Bao geboren werd. Het schattige beestje groeit als kool en lijkt in niets meer op het roze worstje van vlak na de geboorte. Het filmpje toont niet alleen hoe de panda al kan stappen, maar ook stoer over de rotsen klimt.



Een week geleden liet het dierenpark weten dat Tian Bao op vier pootjes probeerde te staan, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Maar het nieuwe filmpje toont dat oefening kunst baart.



Tian Hao (wat zoveel betekent als Schat van de Hemel) kreeg vorige maand pas zijn officiële naam, daarvoor ging hij gemakshalve als 'Baby P' door het leven. De ouders van de reuzenpanda, moeder Hao Hao (Vriendelijk) en vader Xing Hui (Glinsterende Ster), kwamen in 2014 aan, en werden door China voor een periode van vijftien jaar aan ons land uitgeleend.