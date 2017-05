Waarom het zo moeilijk is om een geheim te bewaren

Door: JC

30/05/17 - 17u29 Bron: Scientific American & The Atlantic

© Thinkstock.

De gemiddelde mens houdt op dit moment dertien geheimen verborgen. Iets verzwijgen is echter aartsmoeilijk. Een nieuwe studie van Amerikaanse psychologen verklaart waarom.

De onderzoekers van Columbia Business School bestudeerden meer dan 13.000 geheimen in tien verschillende studies, waarbij ze Amerikanen bevroegen via het internet en tijdens een picknick in Central Park in New York. De resultaten publiceerden ze in het vakblad Journal of Personality and Social Psychology.



Van ontrouw over financiële problemen tot geheime hobby's: gemiddeld hadden de respondenten op het moment van de bevraging dertien geheimen. Vijf daarvan hadden ze nog met geen enkele levende ziel gedeeld.