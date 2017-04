Weduwe An-Sophie opnieuw gelukkig: "Je moet intens genieten, want het leven kan zó veranderen"

Door: redactie

28/04/17 - 15u30 Bron: NINA

© Sigfrid Eggers.

In 2011 verloor An-Sophie De Graeve wielrenner Wouter Weylandt, vader van haar ongeboren kind. Na een moeilijk verwerkingsproces staat ze er vandaag weer en durft ze zichzelf ook gelukkig noemen. "Door Wouter plots te verliezen, kijk ik anders naar het leven. Geluk is zo broos," klinkt het. Samen met drie andere bekende vrouwen die afscheid moesten nemen en opnieuw beginnen - Ann Van Elsen, Miet Smet en Isabelle Nijs - praat ze deze week openhartig in NINA.

Afgelopen dinsdag werd in Filottrano afscheid genomen van wielrenner Michele Scarponi. De 37-jarige Italiaan overleed zaterdagochtend na een fatale aanrijding met een busje op een training. Het voorval doet terugdenken aan het tragische ongeluk van de Belgische wielrenner Wouter Weylandt in mei 2011, die door een zware val onverwacht overleed. Zijn toen vijf maanden zwangere vriendin An-Sophie De Graeve kreeg een enorme klap te verwerken.



Broos geluk

"Vier maanden later, bij de geboorte van Alizée, heb ik de zwaarste klap gekregen," vertelt ze in NINA deze week. "Ik had, denk ik, lange tijd mezelf wijsgemaakt dat Wouter gewoon gaan koersen was. Dat hij lang weg was. Pas toen ik in het ziekenhuis was met de eerste weeën, besefte ik ten volle: hij is er niet meer. Ik moet dit alleen doen."



Ondanks deze zware periode wist ze terug recht te krabbelen, en vandaag staat ze er weer en is ze zelfs gelukkig: "Door Wouter na een relatie van vier jaar zo plots te verliezen, kijk ik anders naar het leven: geluk is broos. Je moet intens genieten, want het kan zó veranderen."