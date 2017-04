Zo kan een Facebookstatus je helpen bij een moeilijk examen

© thinkstock.

De blok komt stilaan dichterbij, en dat betekent dat het hoog tijd is om die studieboeken weer van onder het stof te halen en je innerlijke bolleboos nog eens aan te spreken. Zie je het echter nu al niet meer zitten? Dan zou een simpele Facebookstatus wel eens kunnen helpen.

Het lezen van opbouwende reacties, 'likes' en goedbedoelde privéberichten van je vrienden op sociale media voordat je een test of examen aflegt, kan studenten die extreem zenuwachtig of angstig zijn, helpen om hun resultaten te verbeteren, dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Illinois.



Studenten met examenstress die steun zochten bij hun online vrienden en deze boodschappen lezen net voor het examen, zijn maar liefst 21 procent minder zenuwachtig, zo wees het onderzoek uit. Zo deden ze het even goed als hun medestudenten die geen last hadden van paniek voor een examen, aldus hoofdonderzoeker Robert Deloatch. En aangezien zo'n 41 procent van de studenten aangeeft last te hebben van examenstress, is dat een erg handige bevinding.



Examenstress of gewoon zenuwachtig?

Waarin verschilt examenstress nu van een gezonde dosis zenuwen? Meestal is het een combinatie van angstige fysieke en emotionele symptomen tijdens het maken van een examen of tijdens het voorbereiden ervan. Studenten die erg veel last hebben van deze vorm van stress, zijn vooral bang voor een negatieve evaluatie, hebben een lager zelfbeeld en worden tijdens het maken van het examen vaak afgeleid door irrelevante gedachten die door hun hoofd schieten.



Bovendien hangt het ook samen met een slechter examenresultaat en -gemiddelde, en scoren de studenten slechter op praktijkoefeningen, geheugen en probleemoplossende taken. Wanneer die stress echter afnam, stegen hun examenresultaten en vaardigheden exponentieel.