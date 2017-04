Welk hokje je best kiest in een openbaar toilet

Door: ND

Als je drie keuzes hebt, in welk toilethokje wandel jij dan binnen in een openbaar toilet? Het properste hokje, dat spreekt voor zich, maar blijkbaar zijn sommige toiletten nog net iets populairder dan andere. Handig om weten als je nog eens moet beslissen waar je gaat plaatsnemen.

Hebben mannen de keuze uit drie urinoirs, dan kiest 40% voor het middelste, zo blijkt uit een enquête uit het boek The First Really Important Survey of American Habits. 32% kiest voor de meest rechtste, die zich het verste van de deur bevindt, en slechts 28% kiest de eerste optie die dicht bij de deur staat.



Bij vrouwen ligt dat nog een tikje anders: 29% gaat voor het middelste hokje, 37% kiest voor het verste hokje en 34% het dichtsbijzijnde toilet. Is het eerste hokje het dichtst bij de deur bezet, dan zal 70% van de mannen en 65% van de vrouwen de verst mogelijke optie kiezen, zodat er nog een plekje open blijft.



De cijfers zijn al oud, maar ook de Turks-Amerikaanse Dr. Mehmet Oz bevestigt vandaag dat het eerste toilet of urinoir het vaakst wordt overgeslagen in een publiek toilet. Keuzestress in het openbaar toilet? Dan kan je er bij het eerste hokje vanuit gaan dat dit het minst gebruikt is. "Omdat dat eerste hokje het minste gebruikt wordt, bevat het waarschijnlijk ook minder bacteriën," aldus Oz. "Sla het eerste hokje dus niet over." En nu maar hopen dat niet iedereen deze tip zal opvolgen, of zijn theorie blijft ook niet langer overeind.