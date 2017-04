5 dingen die van maandag een lastige dag maken (en wat je er aan kan doen)

Door: ND

Wie geen paasvakantie heeft, had het na die prachtige zondagmiddag gisteren ongetwijfeld moeilijk om vandaag uit bed te raken. Last van een kleine maandagblues? Niets dat niet verholpen kan worden. Deze vijf dingen maken van maandag een net iets minder leuke dag, maar je kan ze gelukkig alle vijf ook aanpakken.

Perceptie is alles Je kijkt op tegen maandag omdat je denkt dat maandagen gedoemd zijn om vervelend te worden. Perceptie is een krachtig iets, en met de woorden van Garfield in het achterhoofd ("I hate mondays") is het moeilijk om van dat clichématig maandag-etiket verlost te raken.



De oplossing: bedenk een leuke traditie waarmee je maandag elke week plezierig inzet. Trakteer jezelf op deze eerste dag van de week op een speciale koffie, een lekker ontbijtje of spreek af voor een afterwork-drink met een vriend of vriendin op maandag.

Slaaptekort Op maandag uit je bed komen voelt altijd een tikje moeilijker aan dan de andere dagen van de week. De reden? Je hebt je slaap-waakritme tijdens het weekend in de war gestuurd, en het effect kan je vergelijken met dat van een jetlag.



De oplossing: probeer ook tijdens het weekend om maar één uur af te wijken van je normale slaaproutine. Gaat de wekker op maandagochtend? Trek dan meteen de gordijnen open, zodat het licht het slaaphormoon melatonine onderdrukt en je beter wakker wordt.

SOS stress De overgang van een lazy sunday waarin je kan doen en laten wat je wil naar een druk werkschema, zorgt voor instant stress. Je bloeddruk kan omhoog gaan, en bizar genoeg rapporteren dokters vaker beroertes op maandag dan op eender welke andere dag in de week.



De oplossing: begin met een kalmerende ademhalingsoefening als je opstaat. Dat hoeft maar een minuutje te duren. Adem diep in en uit en concentreer je op niets anders dan die ademhaling, om ontspannen en rustig aan je dag te beginnen.

Verzwakt immuunsysteem Goed doorgezakt dit weekend? Dat heeft impact op je immuunsysteem. Korte nachtjes in combinatie met veel alcohol zorgen ervoor dat je op maandagochtend niet bepaald fris uit je bed rolt, waardoor je ook kwetsbaarder bent om ziek te worden.



De oplossing: probeer je in het weekend te beperken tot 2 à 3 alcoholische drankjes per avond, met één drankje per uur als ritme. Zorg ook dat je iets eet bij die drankjes, en drink na elk glas alcohol een glas water.