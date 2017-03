Goed voornemen doen lukken? Begin in de lente

PHILIPPE GHYSENS

28/03/17 - 05u00

© Photonews.

Niet januari, maar de lente is hét moment voor goede voornemens. "Begin er niet mee in het putje van de winter en tussen feestjes en recepties door, maar doe het nú. Dit is het ideale moment om te beginnen sporten of om eindelijk op zoek te gaan naar die nieuwe job", zeggen specialisten.