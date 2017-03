Emma Watson onderbreekt interview: "Er zit iets op je kin"

Door: redactie

6/03/17 - 10u30

video We kennen het allemaal. Hebben we net een leuke babbel gehad met die knappe collega, zie je vervolgens tijdens je toiletbezoek dat er nog sla tussen je tanden zat. Of lipstick op je kin. Het overkwam een Spaanse journaliste tijdens een interview. Maar dat was buiten Emma Watson gerekend.