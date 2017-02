'Wat je niet doodt, maakt je sterker', bewijst onderzoek

Door:

De zegswijze what doesn't kill you makes you stronger is intussen een cliché geworden bij lastige momenten in het leven. "Als je er niet dood van gaat, dan maakt het je sterker," zo luiden de oppeppende woorden bij pakweg veel stress, een relatiebreuk of een professionele tegenslag. En er blijkt nog een wetenschappelijke waarheid in te zitten ook, zo wijst onderzoek uit.

Vergelijk het met kleine scheurtjes in spierweefsel na een training, die uiteindelijk voor een sterkere spier zorgen. Durf je de troostende woorden "je komt hier sterker uit" niet meer te gebruiken bij een vriend of vriendin met veel stress of verdriet? Wij reiken een reden aan om dit cliché toch opnieuw te durven bovenhalen. Onderzoek van onderzoekscentrum SBP uit Californië onderbouwt het namelijk met wetenschappelijke argumenten. Zij concluderen dat het ervaren van stress of een tijdelijk trauma ervoor zorgt dat je lichaam daarna extra sterke cellen gaat aanmaken. Zo zijn we in de toekomst beter voorbereid op gelijkaardige problemen die stress veroorzaken. Dat stresserende situaties je achteraf kunnen versterken was al langer geweten, maar wetenschappers hebben nu ook geanalyseerd hoe dat komt. Lees ook Waarom heeft de ene angst in een relatie en de andere niet?

Gewicht heffen op celniveau Vergelijk het met gewicht heffen, schrijven de onderzoekers. Als je een gewicht de hoogte in tilt, onstaan kleine scheurtjes in je spierweefsel. Terwijl je spier zich herstelt, maakt je lichaam extra krachtig spierweefsel aan om je sterker te maken. Hetzelfde gebeurt volgens de wetenschappers op moleculair niveau na het ervaren van een tijdelijk trauma of stress. Dit proces dat ze als autofagie omschrijven, zorgt ervoor dat de oude, gebroken of niet langer nuttige delen van cellen hergebruikt worden om nieuwe en sterkere moleculen te maken. Dit proces werd eerder al in verband gebracht met een langere levensduur. Het verklaart hoe tijdelijke stress op lange termijn zijn vruchten afwerpt.

Getest op wormen Wormen die stress ervaren, zien hun overlevingskracht groter worden. De onderzoekers kwamen tot hun conclusie op basis van experimenten met wormen. Doordat de diertjes transpararent zijn, kan je makkelijk analyseren wat er in hun lijf gebeurt. Ook hebben de meeste genen en moleculaire paden van wormen een vergelijkbare tegenhanger bij mensen. Dat de beestjes maar een paar weken leven, is tot slot een voordeel om hun levensduur te meten. Door de wormen op een warmere plek te zetten dan ze gewend zijn (36°C), waardoor de beestjes stress ervoeren, ontdekten ze dat hun overlevingskrachten groter werden. Als de wormen daarna een tweede keer in een warmere kamer werden gezet - samen met een groep wormen die nog nooit op de warme plek had gezeten - konden zij de warmte veel beter verdragen dan de controlegroep.