Deze artieste schildert de 'resting bitch face' van vrouwen

De 'resting bitch face': het is een fenomeen waar heel wat mensen mee kampen. Want wat al die modellen en actrices je ook willen doen geloven, niet al onze gezichten zijn gezegend met een permanente glimlach. Sommige mensen (aanwezig hierzo) kijken in rust vanzelf minder vrolijk en moeten dan voortdurend gaan uitleggen dat we niet kwaad zijn, maar gewoon van nature zo kijken. Maar artieste Mandy Tsung steekt ons alvast een hart onder de riem.

Mandy, een kunstenares uit Vancouver, startte vorig jaar met het 'Bitchy Resting Face Project', waarbij ze het gezicht van vrouwen schildert in 'rusttoestand'. Of dat er nu vrolijk uitziet of niet.



Het begon als een oefening in het schilderen van gezichten, maar draaide algauw op een groter project uit, vertelt ze. "Er zit een boodschap achter, van vrouwen die hun lichaam en gezicht terug opeisen. We zeggen 'nee' tegen de druk van de maatschappij dat vrouwen altijd lief moeten kijken. In de media zien we op dat vlak lang niet genoeg variatie." En daarnaast wil ze ook vrouwen van alle rassen en maten weergeven.



Aan onderwerpen alvast geen gebrek, want fans van Tsung sturen gewoon foto's van zichzelf door om geschilderd te worden. Ze lopen zelfs massaal binnen. Wie last heeft van een resting bitch face, je bent duidelijk niet alleen: