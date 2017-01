Stress op je job? Zo vertel je de baas tactvol dat je te veel werk hebt

Door: ND

Werk geeft één op de drie Belgische werknemers voortdurend stress, lazen we deze week nog. Dat is deels te verklaren doordat repetitief bandwerk steeds vaker werd ingeruild voor complexe, hooggekwalificeerde jobs, waarbij je verschillende balletjes tegelijk in de lucht moet houden. Hoe vertel je je baas dat het te veel is, maar dan op een tactvolle manier? Carrière-experten hebben een gouden tip.

Ga nooit naar je baas met een probleem, tenzij je zelf al een oplossing in gedachten hebt. Productiviteitsexperte Julie Morgenstern

Sta jij op vrijdag al met een half been in het weekend, of vind je het vooral stresserend dat al het werk van die week tegen vanavond moet afgewerkt zijn? Wie het gevoel heeft te veel hooi op zijn vork te nemen op de werkplek, doet er goed aan dit aan te geven aan zijn baas. Maar hoe doe je dat tactvol, zonder ongemotiveerd of lui over te komen?



Voor elk probleem een oplossing

Er is één gouden regel, volgens productiviteitsexperte Julie Morgenstern, die ook het boek Never Check E-Mail in the Morning schreef. "Ga nooit naar je baas met een probleem, tenzij je zelf al een oplossing in gedachten hebt." Steek dus niet een ellenlange klaagzang af bij een gesprek met je baas. Enkel zeuren over wat je niet leuk vindt of waar je niet akkoord mee gaat zet weinig zoden aan de dijk, aldus Morgenstern. Stel in plaats daarvan een lijst op met 3 problemen die zich voor jou voordoen op je werk, maar bedenk meteen al voorstellen voor een mogelijke oplossing. Misschien is een bepaalde taak niet meer relevant en kan je ze schrappen, of is er iemand anders die het in je plaats kan doen, bijvoorbeeld?



Indruk maken op de baas

Door te tonen dat je zelf al aan oplossingen hebt gedacht, kom je over als een gemotiveerde werknemer die wil dat alles goed draait binnen jullie bedrijf. Je baas zal je inzet appreciëren. "Vaak laten werknemers het na om aan te geven dat ze overwerkt zijn," legt psychologe en carrière-expert Liane Davey uit. "Je bent ambitieus en wil indruk maken op je baas door veel te werken. Maar daardoor zijn je resultaten minder goed, doordat je te veel en te snel alles moet afwerken. Zo geef je net de indruk dat je geen goede werknemer bent." Echt indruk maken op je baas? Spreek hem eens aan over je werkdruk, en toon aan dat je het beste wil voor jezelf én je bedrijf.