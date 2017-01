"Hout vasthouden", waarom doen we dat eigenlijk?

Door: redactie

18/01/17

Hout vasthouden of afkloppen op hout is een wijdverspreid bijgeloof wanneer je een positieve uitspraak doet. Zeg je bijvoorbeeld "ik ben nog niet ziek geweest dit jaar", dan moet je iets van hout aanraken en zeggen "hout vasthouden" om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt. Nogal vreemd als je erover nadenkt. Maar vanwaar komt het ritueel?

Zoals bij vele gebruiken, is de exacte oorsprong van hout vasthouden verloren gegaan in de tijd. Maar er zijn wel een aantal geloofwaardige theorieën over de oorsprong. Zo dachten de Pagan-gelovigen bijvoorbeeld dat geesten en goden in bomen huisden. Dus hielden ze de bomen vast, als ze bescherming wilden van hen.



Christenen zouden het gebruik daarna overgenomen hebben, maar voor hen waren de bomen dan weer de aardse belichaming van Jezus. Hout aanraken zou volgens hen equivalent staan aan het aanraken van het houten kruis. Sommige Christenen hadden zelfs een stukje hout bij om zich veilig te voelen.



Tijdens de Spaanse Inquisitie werd hout ook voor Joden een symbool van veiligheid en overleving, omdat velen onder hen schuilhielden in een houten synagoge waar je alleen binnenkon via een specifieke klop op de deur.