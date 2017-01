Vergeet hygge, dit is het nieuwe recept voor geluk van de Zweden

Door:

In Scandinavië moet het zonder twijfel aangenaam vertoeven zijn. Niet alleen zijn de Denen de gelukkigste mensen ter wereld, Zweden zijn ook de grondleggers van het sociale koffiemomentje dat fika heet, en de Denen maken op hun beurt alles nog eens heerlijk hygge, hun definitie van gezelligheid. Anno 2017 komt daar nog een nieuw geluksrecept van de Zweden bij. Maak kennis met "lagom", oftewel de kunst van de middelmatigheid.

Niet te veel, niet te weinig Lagom is heerlijk simpel, en biedt een alternatief voor het idee dat je altijd op zoek moet naar "the next best thing". © thinkstock. Maar wat als het weer lente wordt, en we genoeg hebben van gezellig hygge in de zetel kruipen met een dekentje? Dan heeft buurland Zweden een andere langetermijnvisie, die je altijd kan toepassen voor een gelukkiger leven. "Lagom", zo heet de levenswijze van de Zweden, die zich ook uitbreidt naar de rest van Scandinavië. "Het betekent niet te veel, niet te weinig, maar exact genoeg," legt de Deense Londenaar Bronte Aurell uit, die kok is en expert in de Scandinavische levensstijl. "En je kan het overal op toepassen, van koffie, tot zoetigheden, tot de auto en het weer. Het woord is een afkorting van de zin 'läget om', en verwijst naar "het gemiddelde, net zoveel als nodig is".

Socialistische roots Een Zweed vragen wat lagom is, is zoals aan een vis vragen wat water is Zweedse muziekproducer Johan Hugo Klinkt wat vaag? Voor de Zweden is lagom heel gewoon. "Een Zweed vragen wat lagom is, is zoals aan een vis vragen wat water is," legt de Zweedse muziekproducer Johan Hugo uit. "De middenweg is een deel van onze levensstijl. Alsof een innerlijke stem zegt: 'wees niet te arrogant, maar ook niet te verlegen. Bouw niet het grootste huis van de straat, maar wees ook niet arm.' Misschien kan je het verklaren door de sociale waarden van de Zweden, omdat het jarenlang een socialistisch land is geweest." Dat de belastingen zo hoog zijn in Scandinavië sluit ook aan bij het idee van een gedeelde spaarpot, die tot ieders geluk moet bijdragen. De middenklasse is er door de band genomen erg groot, en er zijn weinig extreem rijke mensen. Die gezamenlijke spaarpot wordt ingezet voor een aangenamere levensstijl voor iedereen, met gezondere werkomstandigheden, goede medische verzorging en zorg voor ouderen.

Balans als basis Ook Scandinavisch design is functioneel, stijlvol, eenvoudig en duurzaam. © thinkstock. "Lagom is erg belangrijk voor de Scandinavische psyche," benadrukt Aurell. "Er is balans en gematigheid in alles wat we doen - van onze werkuren tot hoeveel stukken cake we eten bij het vieruurtje. Hoeveel melk we in onze koffie doen, hoe groot onze porties zijn. Zelfs onze mode is niet exuberant of opvallend - kijk naar Filippa K of Acne. Onze keuken bestaat uit simpele ingrediënten en Scandinavisch design is functioneel, stijlvol, simpel en duurzaam." Met weinig tevreden zijn, zo kan je de levensfilosofie in Noord-Europa nog het beste samenvatten.