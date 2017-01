Sorry, maar u zegt veel te vaak sorry

SABINE VERMEIREN

17/01/17 - 05u00

© thinkstock.

Zeg geen honderd keer per dag 'sorry': het heeft geen zin en het maakt de dingen alleen erger. Dat zegt een Amerikaanse prof die twintig jaar lang onze sorry's bestudeerde. Hoe het dan wél moet? Zeg het zelden, zeg het kort, maak er geen drama van en laat er nóóit een 'maar' achter volgen.

Let er eens op en u zal vaststellen: we zeggen de hele dag door sorry. Een minuutje te laat op het werk? "Sorry, ik had file". Een mail die je pas na twee dagen beantwoordt? "Sorry dat ik je nu pas terugmail." Een collega voor wie je vergat de deur open te houden? "Oei sorry, ik lette even niet op." We zeggen het zó vaak, dat het geen enkele betekenis meer heeft. Dat zegt althans psychologe Harriet Lerner, die van excuseren al twee decennia haar vak maakt en daarmee wereldautoriteit is.



"Ofwel doen we het helemaal niét of we doen het te veel", zegt Harriet Lerner. "Vooral vrouwen hebben van dat laatste een handje weg." Hoe dat komt, is onduidelijk. Lerner ziet vier mogelijke redenen. Eén: ons laag zelfbeeld. Twee: ons onbewust verlangen om kritiek te pareren nog voor die gegeven wordt. Drie: onze behoefte om de ander blij te maken. En vier: ons truukje om te laten zien hoe welgemanierd we zijn.



