De series die je kijkt bepalen je visie op het leven

Door: TVM

16/01/17 - 14u00

Charité Doumbia uit 'Thuis'. © vrt.

Het weekend zit er weer op, en je hebt misschien net als ons ook heel wat uren met je favoriete serie in de zetel doorgebracht. Wat doe je anders met al die regen? Uit een recente studie blijkt nu dat je kijk op het leven behoorlijk beïnvloed wordt door de series die je bingewatchet.

Voor de studie, die werd gepubliceerd in Group Processes & Intergroup Relations, werd aan 193 blanke Amerikanen gevraagd om naar één van de twee volgende series te kijken: Little Mosque on the Prairie, een komische Canadese sitcom over een Moslimfamilie en Friends, de bekende serie uit de jaren negentig waar zo goed als geen gekleurde mensen in voorkomen. Na 4 weken hadden de Mosque kijkers een veel positievere houding ten aanzien van moslims in vergelijking met de kijkers van Friends.



Een studie uit 2015 concludeerde eerder al hetzelfde. Daarbij werd ontdekt dat homoseksuele personages, gekleurde acteurs en werkende vrouwen in series een grote invloed hebben op de manier waarop mensen naar deze 'minderheden' kijken in het echte leven. De invloed neemt wel af als de kijkers niet meer naar de serie in kwestie kijken, maar alsnog blijft hun houding anders in vergelijking met wie nooit gekeken heeft.



De beide onderzoeken tonen in ieder geval duidelijk aan hoe belangrijk diversiteit in series is. Onderzoekers stellen dan ook voor om een diversiteitquota in te voeren voor alle tv-programma's die worden uitgezonden. Dat zogenaamde diverse series als 'Empire' en 'How to Get Away with Murder' ware kijkcijferhits zijn stemt alvast hoopvol. En ook dichter bij huis, werd het belang van een transgender of lesbisch koppel in een soap als 'Thuis' ook al verschillende keren aangetoond.