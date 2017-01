Waarom huilende mannen een internethit zijn

Brecht Herman

Uit de fotoserie 'What real men cry like' van Maud Fernhout © Twitter.

Huilende mannen doen het goed op internet. Ooit werd je verweten een zwakkeling te zijn, maar een man die nu huilt is in de eerste plaats een internethit. Filmpjes van ontroerde mannen zijn erg populair. "Want als een man weent, weten we dat er écht iets aan de hand is."

Vrouwen

Filmpjes met huilende vrouwen doen het beduidend minder goed. Volgens Ad Vingerhoets, hoogleraar emoties en welbevinden aan de universiteit van Tilburg, omdat vrouwen om meer onbenullige redenen wenen. "Toen ik vroeger onderzocht waarom mensen wenen, bleken sommige vrouwen dat te doen omdat ze de postbode hadden gemist of iets verkeerd deden in de dansles", legt hij uit in de Nederlandse krant 'Het Parool'.