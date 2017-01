Deze mama slikt lsd: "Het maakt me een betere moeder en partner"

Door: redactie

Ayelet Waldman slikt lsd en daar maakt ze allesbehalve een geheim van. De Israëlisc-Amerikaanse vrouw schreef er zelfs een boek over omdat ze meent dat het haar een betere, meer aanwezige moeder en partner maakt.

Dé drug van de jaren 60 kent namelijk een revival. Let wel: de Israëlisch-Amerikaanse schrijfster slikt kleine hoeveelheden - ongeveer een tiende van een normale dosis - om zichzelf beter en scherper te voelen.



Het helpt haar een betere, meer aanwezige moeder en partner te zijn. En het lijkt nog zijn vruchten af te werpen ook. "Ik ben gelukkig, tevreden met de wereld. Als ik aan mijn man en kinderen denk, voel ik tedere liefde en geborgenheid", schrijft ze in haar boek 'A Really Good Day'.



