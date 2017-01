Vaak Google Maps gebruiken zorgt ervoor dat je (nog) minder goed je weg vindt

Door: redactie

13/01/17

Ben jij gezegend met een slecht oriëntatievermogen, en vertrouw je daarom dagelijks op Google Maps of een GPS om de weg te vinden? Zeer begrijpelijk, doet iedereen toch? Absoluut, maar verschillende studies tonen aan dat je op termijn alleen maar slechter de weg vindt door deze "gemakkelijkheidoplossingen".

Zo blijkt uit een recente studie van de universiteit van Freiburg in Duitsland dat wandelaars die een digitale kaart gebruiken zich daarna de weg die ze afgelegd hebben veel moeilijker kunnen herinneren in vergelijking met wie een papieren kaart gebruikt. Britse onderzoekers ontdekten in 2006 zelfs dat de hippocampus (hetdeel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het oriëntatievermogen) verkleint wanneer je vaak een GPS gebruikt. Het onderzoek werd uitgevoerd bij taxichauffeurs in Londen.



In een artikel in Nature schreven onderzoekers dan ook dat ons oriëntatievermogen een zogenaamde 'use it or lose it'-vaardigheid is. Door Google Maps en consorten moeten we steeds minder beroep doen op deze vaardigheid, waardoor we er massaal ook minder goed in worden.



Oplossing

Gelukkig kan je er wel iets aan doen, en dat is weinig verrassend gewoon minder de GPS en Google Maps gebruiken. The New York Times raadt aan om "cold turkey" af te kicken en terug even te doen alsof deze technologische hoogstandjes nog niet bestaan. "Observeer de omgeving rondom je terug met je eigen ogen. Het zal misschien even duren voor je je bestemming bereikt, maar je zet je hersenen tenminste terug zelf aan het werk."