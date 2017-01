Geen zorgen: op vrijdag de 13de gebeuren niet meer ongelukken dan anders

© thinkstock.

Mijd jij vandaag ook alle zwarte katten, ladders en zet je het zoutvaatje ver weg? Nergens voor nodig, want op vrijdag de 13de gebeuren niet plots meer ongelukken dan anders.

Naar aloude volksgewoonte sluiten we op vrijdag de dertiende angstvallig alle ramen en deuren en komen we zo min mogelijk buiten, uit angst voor ongeluk. Al is het moeilijk om er een sluitende verklaring voor te vinden. Eén van de oorzaken zou kunnen zijn dat Jezus gekruisigd werd op een vrijdag, waardoor vrijdagen een slechte naam gekregen hebben. Tel daarbij op dat er dertien mensen aanwezig waren bij het laatste avondmaal en vrijdag de dertiende is geboren.



Een andere verklaring is dat op vrijdag 13 oktober in 1307 alle Tempeliers werden gearresteerd op grond van valse beschuldigingen en hun orde werd vernietigd. Al werd het waarschijnlijk pas echt een populair gegeven nadat in 1907 het boek 'Friday the thirteenth' van Thomas Lawson verscheen.



Minder ongevallen

Na de vreselijke gebeurtenissen in Parijs in november 2015 lijkt het misschien moeilijk te geloven, maar op vrijdag de dertiende gebeuren er traditioneel gezien niet meer ongelukken dan op een andere dag. Integendeel, zo schrijft het blad Bild. Zij analyseerden namelijk de gegevens van Zurich Insurance, een verzekeringsmaatschappij in de Benelux. Daaruit bleek dat op vrijdag de dertiende gemiddeld 1.900 schadegevallen gemeld werden. Op alle andere dagen lag dat gemiddelde echter hoger met 2.000 schadeclaims.



Ook bij de autoclub Adac onderschrijven ze die bevinding. Uit ongevallenstatistieken tussen 2004 en 2013 blijkt namelijk dat er op de traditionele pechdag vrijdag de dertiende minder ongevallen waren dan op andere vrijdagen. Zet dat zoutvaatje dus maar gewoon weer op tafel, loop met een gerust hart onder die ladder door en laat Minoes maar weer gewoon in de woonkamer.