Het effect van een complimentje gaat veel verder dan je denkt

Hoe vaak geef jij een complimentje? Dit filmpje zal je overtuigen dat je het veel te weinig genoeg doet, eens je gezien hebt wat het effect kan zijn op mensen met een laag zelfbeeld.

Voor de lancering van Covet, een videogame die focust op fashion, werd deze video over het effect van complimentjes gemaakt. Je ziet eerst hoe drie gebruikers over zichzelf en hun onzekerheden vertellen, allemaal herkenbare complexen waar zowat elke vrouw mee worstelt.



Zo vertelt Samantha dat er meer nodig is dan een jurk of een nieuw kapsel om meer zelfvertrouwen te kweken. Eerst krijgen de drie dames een makeover, dan vertelden drie onbekenden hen wat ze voor hen zagen. "Je bent mooi" of "Als jij ergens binnenkomt, licht de hele kamer op". En langzaam maar zeker zie je hoe de gecomplimenteerde dames veranderen en glimlachen. Met dit sociaal experiment willen de makers andere dames uitdagen om meer complimentjes te geven.