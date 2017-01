Josje poseert met opvallende nieuwe piercing op Instagram

Door: redactie

12/01/17 - 16u31

Josje Huisman. © anp.

Josje Huisman heeft een nieuwe piercing en dat mag iedereen weten. Vanmiddag postte ze trots een foto op Instagram, waarop een opvallende lippiercing te zien is. Eerder trok ze ook al de aandacht met twee andere piercings: één in haar neusvleugel en één in het tussenschot van haar neus.