Barbieworld: waarom iedereen plots aan de plastische chirurgie gaat

© thinkstock.

"Ik ga m'n lippen laten doen en iets van botox," zo kirde vlogger Masha Feokistova onlangs enthousiast op haar YouTubekanaal. Daarmee treedt ze in de voetsporen van tal van collega-vloggers als Monica Geuze, Esmee Trouw en Serena Verbon. Een spuitje hier want "het ziet er zo naturel uit", een lipfiller of een ooglidcorrectie daar. En stuk voor stuk filmen de dames het hele gebeuren alsof het even normaal is als een tripje naar de dichtstbijzijnde winkelstraat. Welkom bij plastische chirurgie 2.0.

© thinkstock. Ready, set, spuit

Mascha is niet de enige. Collega-blogsters en -vlogsters lopen eveneens de deur plat bij de plastische chirurg. Van een preventieve spuit botox tot een injectie voor vollere lippen of een frisse blik. Met dank aan celebrities als Kylie Jenner, de immense populariteit van sociale media en talloze Instagramgoeroes is plastische chirurgie doodnormaal geworden. Zo lang het er maar niet nep uit gaat zien, want dat is natuurlijk wél lelijk.



Maar niet alleen de vloggerscultuur is verantwoordelijk voor de groeiende populariteit van de spuit. Plastische chirurgie is ook lang niet meer zo ingrijpend als vroeger. Integendeel. Al lang jaloers op dat verleidelijke kusmondje van Kylie Jenner of het gladde voorhoofd van pakweg Rihanna? Dan ga je toch gewoon tijdens de middagpauze even naar de kliniek. Een verdovende crème erop, spuit erin, en een halfuurtje later zit je weer gewoon achter je bureau. Inclusief volle lippen, minus die vervelende denkrimpel.



Niet verwonderlijk dat ze ook bij ons een enorme stijging zien wat zulke ingrepen betreft. "De laatste jaren is het aantal cosmetische ingrijpen wereldwijd maal zéven gegaan," weet dokter Ilan Karavani en oprichter van de privékliniek Carpe. "De technieken zijn minder radicaal, én ze zijn efficiënter. Om een voorbeeld te geven: waar we vroeger een slappe huid aanpakten met een chirurgische lift - door te knippen in de huid en deze strakker te trekken, vaak met een onnatuurlijk resultaat - werken we nu op volume. Met een simpel spuitje kunnen we het gelaat bijna ogenblikkelijk veel voller en dus jeugdiger laten lijken. Veel natuurlijker, sneller én zonder de zware herstelperiode. En dat geldt voor quasi alle ingrepen." En die verandering zet zich ook door naar zijn cliënteel: "We zien een shift van de gepensioneerde dame met meer middelen en die zich drie weken kon terugtrekken uit het sociale leven, naar jonge actieve carrièrevrouwen, soms met gezin, die tussen de kantooruren snel even binnenspringen."

Dat twintigers en dertigers minder schroom hebben om langs te gaan bij de plastische chirurg is helemaal prima. Maar zodra jonge tienermeisjes je als voorbeeld zien, verandert de zaak. © thinkstock. Mijn lichaam, mijn fillers

Want dat moet gezegd worden: die blogsters zijn natuurlijk allemaal volwassen vrouwen. En die doen uiteraard gewoon wat ze zelf willen. Hun lichaam, hun keuze. Maar Mascha, Serena en Monica zijn niet zomaar je collega of dat meisje van een paar straten verder. Ze zijn online influencers. Ze hebben een ontzettend grote schare jonge meisjes als volgers. De 21-jarige Monica Geuze filmde deze zomer hoe zich ze bij Doctors at Soap te Amsterdam Angelina Jolie-lippen liet aanmeten. Haar verslag werd meer dan 320.000 keer bekeken, en bij Doctors at Soap wisten ze niet meer waar ze het hadden: heel Amsterdam stond plots voor de deur voor de fillers van Monica.



En precies daar zit het probleem. Dat twintigers en dertigers minder schroom hebben om langs te gaan bij de plastische chirurg is helemaal prima. Het is zelfs te begrijpen, want als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat het resultaat erg mooi kan zijn. Maar zodra jonge tienermeisjes je als voorbeeld zien, verandert de zaak. Want wat als je dertienjarige dochter plots komt bedelen om lipfillers? Haar favoriete blogster heeft ze immers ook, en het ziet er toch natuurlijk uit? Al zien de blogsters het zelf heel anders. Zo wijdde Monica Geuze een heel filmpje aan de hetze die ontstond na het verslag over haar lipfillers. "Eigenlijk is het net zoals blokjes of een beugel, vindt ze. "Want die laat je toch ook zetten omdat je dat mooier vindt?" Over een betere hygiëne, minder slijtage en minder tandklachten rept ze evenwel met geen woord. En daarbij, "zou ik mijn levensstijl aan moeten passen omdat ik film wat ik doe?" Enerzijds niet. Anderzijds heeft ze - als één van de meest populaire vloggers van Nederland - die levensstijl precies ómdat ze filmt wat ze doet. Iets met de kip en het ei.