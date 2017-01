Beau Séjour is doodgewoon: "Een overleden dierbare zien is heel normaal"

© Beau Séjour.

Gisteren zette Kato de zoektocht naar haar moordenaar verder in de nieuwe Eén-serie Beau Séjour. En daar staat ze niet alleen voor. Vijf mensen kunnen het overleden meisje zien. "Niet abnormaal," vindt rouwtherapeut Johan Maes. "Mensen die een dierbare overleden kunnen horen, zien of voelen, komt erg vaak voor."

De radio speelt zachtjes op de achtergrond, de koffie pruttelt, in het midden van de tafel staat een schotel met ontbijtkoeken. Jij bladert door een magazine, hij - leesbril op het puntje van zijn neus - de krant. Jarenlang hadden jullie hetzelfde zondagochtendritueel. Tot hij er opeens niet meer is. Eén ontbijtbord in plaats van twee. Een lege stoel. "Dan is het niet verwonderlijk dat je op zondag naar beneden komt en plots je partner breed naar je ziet glimlachen, op zijn gebruikelijke plaats," vertelt rouwtherapeut Johan Maes. Integendeel. "Heel veel mensen nemen op allerlei manieren de aanwezigheid van een overleden dierbare waar." Lees ook Buishangen: de leukste programma's van het nieuwe televisieseizoen

Blijvend verankerd "Wanneer we iemand verliezen waar we een sterke band mee hadden, hebben we het vaak moeilijk om dat een plaats te geven. Er is de onmogelijkheid om te erkennen dat die persoon er niet meer is. De schok. En veel verdriet. En dan kan het gebeuren dat onze zintuigen ons parten gaan spelen," legt Maes uit.



Vooral aan het begin van het rouwproces komt het vaak voor dat we 'een aanwezigheid' waarnemen. Dan is ook het ongeloof het grootst. We hebben moeite om de fysieke zintuiglijke realiteit van iemand die er niet meer is, te rijmen met hoe we ons voelen. "Het is heel normaal om in de auto te zitten met je vrouw en een conversatie te voeren over de was die nog gedaan moet worden, ook al is ze al meer dan een jaar overleden," vertelt Maes. "Je kan het bijna vergelijken met spooklidmaat, waarbij patiënten nog steeds pijn voelen in een lichaamsdeel dat geamputeerd werd. De verbondenheid was zo sterk, dat je blijvend met elkaar verankerd bent."