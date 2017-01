Ben jij een emo-eter? Zo raak je er vanaf

Door:

Beetje down? Geef die zak chips maar door. Slechte dag op het werk? Daar is chocolade voor uitgevonden. Troost zoeken in eten als je slecht in je vel zit, is een reflex die vrouwen vaker hebben dan mannen. Helaas is dat belonend gevoel van korte duur, en zorgt het schuldgevoel achteraf dat we ons nog slechter voelen. Therapeuten geven tips om je uit de vicieuze cirkel van emo-eten los te rukken.

We weten wat gezonde voeding is, waarom kiezen we dan voor ongezond? Die onderliggende redenen moet je aanpakken. Therapeute Sally Baker Het is geen schande om toe te geven dat je in een emotionele bui eens een half pak koekjes hebt opgegeten. Studies tonen aan dat 70% van de mensen wel eens last heeft van emo-eten, in een poging dat slechte gevoel te doen verdwijnen. Vrouwen kampen er vaker mee dan mannen. Het spijtige aan de zaak is dat die halve rol koekjes jouw probleem niet oplost, integendeel. Achteraf voelen we ons ook nog eens schuldig, waardoor we ons nog slechter gaan voelen. Lees ook Dit is wat dokters willen dat je anders doet in 2017

Welk type emo-eter ben jij? "Emotionele honger erkennen is belangrijk als het aankomt op het veranderen van gedrags- en voedingsgewoonten," legt therapeute Sally Baker uit, auteur van How To Feel Differently About Food. "We weten meestal wel wat gezonde voeding is. Maar waarom kiezen we dan toch voor ongezond? Het zijn die onderliggende redenen die je moet aanpakken." Het komt er volgens Baker op neer te achterhalen welk type emotionele eter je bent, om zo je gewoonten aan te passen. Dit zijn de vier types die zij onderscheidt.

Type 1: de boze/angstige eter Chips is het favoriete comfort food van boze of angstige emo-eters Dit soort emo-eter geeft de brui aan zijn gezonde gewoonten zodra hij gestresseerd is, onder druk staat of boos is. Een nakende deadline of een ruzie met je partner? Dan kalmeer je jezelf met voeding.



Op het menu: "Boze of angstige eters reageren hun agressie vaak af op krokante snacks, met chips als favoriet op de eerste plaats." Voeding met veel calorieën geeft ons gelukshormoon dopamine even een boost, waardoor we chips in stressituaties gaan zien als een hulpmiddel tegen stress. Zo creëer je een beloningssysteem in de hersenen dat nog moeilijker te doorbreken is.



De oplossing: Herken je zo'n emotionele honger? Besef dat het geen echte honger is, maar dat je gespannen bent. Drink eerst een glas water, en zoek minstens vijf minuten afleiding om jezelf op andere gedachten te brengen, door bijvoorbeeld een blokje om te lopen. "Doorsta je het zonder naar chips terug te grijpen, beloon jezelf dan emotioneel, zodat je het gevoel krijgt dat jij die eetbuien onder controle hebt," tipt Baker. Wil je echt op iets knauwen, probeer dan een wortel. Emotionele hongerbui? Drink eerst een glas water, en zoek minstens vijf minuten afleiding © thinkstock.

Type 2: de perfectionistische eter Mijd om voedingsmiddelen als "goed" of "slecht" te bestempelen. Jij wil alles onder controle hebben, vaak met onrealistische doelen. Dat vertaalt zich ook in strikte diëten, die regelmatig falen omdat je die op moeilijke momenten toch niet kan volhouden. Dit soort emotionele eters zijn zo gefocust op diëten en regeltjes, dat ze niet meer voelen wanneer ze echt honger hebben.



Op het menu: "Vette zuivelproducten zoals kaas en roomachtige producten komen vaak voor in de emo-eetbuien van perfectionisten. Dat komt doordat ze zichzelf vaak op een vetarm dieet zetten, waarbij ze soms essentiële voedingsstoffen zoals vitamine A missen. Bij een eetbuien willen ze dat (onbewust) compenseren," aldus Baker.



De oplossing: Mijd om voedingsmiddelen als "goed" of "slecht" te bestempelen. Dit "alles-of-niets"-denken is op lange termijn niet vol te houden, en niemand is 100% van de tijd perfect. Sta jezelf toe om af en toe bewust te zondigen, zodat het niet uitloopt in ongecontroleerd emo-eten.

Type 3: de comfort/beloningseter Veel koolhydraten eten resulteert in mood swings, waardoor je weer naar koolhydraten snakt om je beter te voelen. Eten geeft je een comfortabel gevoel, dus je gebruikt het als je droevig bent én als je gelukkig bent. Je emoties en eetpatroon zijn chaotisch, en je hebt vaak het gevoel dat je de controle verliest.



Op het menu: Koolhydraten en nog eens koolhydraten. "Koolhydraten produceren serotonine, dat je humeur een boost geeft en kalmeert. Voor sommige mensen voelen ze dan ook aan als een drug, omdat het eten ervan hen een comfortabel gevoel geeft. Als er teveel serotonine vrijkomt als een reactie op stress, resulteert dat in mood swings, en heb je opnieuw nood aan koolhydraten om je beter te voelen."



De oplossing: "Voel jij je vaak schuldig terwijl je eet? Dat zou een teken kunnen zijn dat je op zoek gaat naar comfort of een beloning bij het eten," weet Baker. "Maak een lijst met vijf dingen waarmee je jezelf kan belonen, die niets met eten te maken hebben. Hang hem aan de ijskast, goed in het zicht." Het is niet makkelijk om de cirkel te doorbreken dat voeding voor comfort zorgt. Het zal tijd vragen, en lukt enkel in kleine stapjes.

