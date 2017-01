Dit is de populairste emoji ter wereld

Door: ND

Wereldwijd spreekt iedereen de taal van de emoji's, die met één afbeelding soms meer uitdrukken dan lange zinsneden. Onderzoekers van de universiteit van Michigan en Tokyo wilden te weten komen of we emoji's over de hele wereld op dezelfde manier gebruiken, en gingen op zoek naar het populairste symbool op smartphones ter wereld.

427 miljoen berichtjes van bijna 4 miljoen smartphone-gebruikers in 212 landen en regio's, dat zijn de gegevens die onderzoekers van de universiteit van Michigan en Peking gebruikten om te zien of we over de hele wereld op dezelfde manier gebruik maken van emoji's. Naar eigen zeggen is dit het eerste grootschalige onderzoek naar het gebruik van emoji's.

Slappe lach troef De resultaten zijn om vrolijk van te worden, want blijkbaar communiceren we eerder positief dan negatief. De emoji die tranen in de ogen krijgt van het lachen staat met stip op de eerste plaats. Daarna volgt een hartje, en een derde plaats is weggelegd voor een emoji met hartjes in de ogen.



