Wat urenlang Netflixen met je brein doet

Met de komst van streamingwebsites als Netflix en co is bingewatchen een wereldfenomeen geworden. Het is ontzettend moeilijk om op de pauzeknop te drukken als je de ene aflevering na de andere kan bekijken. Je weet dat gedurende lange perioden stilzitten niet goed is voor je lichaam, maar wat doet uren naar je favoriete reeks kijken met je brein?

Hoe erg is het met onze verslaving gesteld? Een rondvraag bij 1.500 Netflixgebruikers heeft aangetoond dat 61 procent regelmatig bingewatcht, wat betekent dat je tussen twee en zes afleveringen van dezelfde reeks in één keer uitkijkt. Netflix heeft ook ontdekt dat drie van de vier gebruikers die het eerste seizoen van Breaking Bad hebben gezien alle zeven afleveringen in één sessie bekeken. Lees ook Buishangen: de leukste programma's van het nieuwe televisieseizoen

Waarom doen we aan bingewatchen? Professor in communicatieonderzoek Robert F. Potter aan de universiteit van Indiana legt uit waarom we massaal bingewatchen. Ten eerste omdat bedrijven als Netflix willen dat we zo veel mogelijk in een keer consumeren, ze bieden aan het einde van een aflevering meteen de volgende aan. Daarnaast structureren de schrijvers de aflevering zo met cliffhangers dat het erg verleidelijk is om nog één aflevering mee te pikken. Als laatste willen we zelf ook verder kijken. Series zijn zo aantrekkelijk door de verschillende verhaallijnen die door elkaar lopen, we raken verslaafd omdat er vaak tussen scènes geswitcht wordt. Ons brein is zo door de evolutie geprogrammeerd dat we als overlevingsmechanisme veranderingen goed in de gaten houden. Denk maar aan onze voorouders die tijdens de jacht naar het gras staarden. Een ritseling betekende een prooi in het vizier. Dit instinct maakt dat we moeilijk kunnen wegkijken zolang er iets op het scherm beweegt.

Waarom ben je moe achteraf? Hoewel tv kijken geen lichamelijke inspanning vraagt, is het wel vermoeiend voor je brein. Je volgt de gesprekken en de personages waar je je verbonden mee voelt. Dit maakt het zowel cognitief én emotioneel vermoeiend. Voor je lichaam is het helemaal niet vermoeiend: je metabolisme vertraagt en circulatie valt stil.

Beter of slechter gevoel achteraf? Een cliffhanger maakt dat je je opgewonden voelt. Als er iets positiefs op het scherm gebeurd, ga je je ook in het echte leven goed voelen. Maar als de reeks afgerond is, dan ga je ook de personages waarmee je je verbonden voelde missen. Het gevoel dat je achteraf hebt, hangt ook erg af waarom je bent beginnen kijken naar de reeks. Je kan bingewatchen vergelijken met elke andere vorm van verslaving. Als je iets gebruikt om je problemen te vergeten, voel je je daarna altijd slechter. Hoe je dit vermijdt? Gebruik tv of Netflix als beloning wanneer je een probleem hebt aangepakt.





De beste manier om te stoppen met bingwatchen? Als je drug een drama van één uur is, bekijk dan de eerste 20 minuten van de volgende aflevering. Dan is de cliffhanger van de vorige aflevering opgelost, maar dan zit je nog niet té diep in de volgende verhaallijn. Eens voorbij die 20 minuten wordt het weer erg moeilijk om op de pauzeknop te drukken.