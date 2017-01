Er zijn 5 types billen volgens deze plastisch chirurg, welke heb jij?

Door: redactie

4/01/17 - 15u00 Bron: Women's Health

© thinkstock.

Of je nu over een stevig paar billen beschikt, of vaak nog ruimte over hebt aan de achterkant van je jeansbroeken: volgens plastisch chirurg Matthew Schulman zijn alle bipsen terug te brengen op vijf verschillende vormen. Met meer dan 50.000 operaties aan derrières op zijn palmares, mag je hem gerust een ervaringsdeskundige noemen. Welke vorm van billen heb jij?

Plastisch chirurg Matthew Schulman heeft naar eigen zeggen al de billen onder de loep genomen van mensen uit 35 verschillende landen wereldwijd. Op basis van zijn deskundige analyses, reduceert hij verschillende soorten achterwerken tot vijf types: vierkant, V-vormig, A-vormig, rond en het omgekeerd hart.



Hoe weet je welk type je hebt? Volgens Schulman zijn er twee belangrijke factoren die meespelen: de vorm en grootte van je bekken, en hoeveel vet er op de "wangetjes" van je billen staat. De chirurg onderscheidt zo vijf types. Lees ook Vrouwen tonen op wel heel originele manier hun blote borsten op social media

Van Kim Kardashian tot Justin Bieber: de meest naakte momenten van de celebs in 2016

Deze vrouwen gaan uit de kleren tegen Facebook-censuur

1. Vierkant © thinkstock. "Deze vorm komt het vaakste voor bij jonge dames," legt Schulman uit. "Bij een vierkante bips zijn de heupen en het bekken even breed, waardoor die nogal hoekig oogt."

2. V-vorm © thinkstock. "Deze vorm komt voor bij vrouwen met smallere heupen en bredere schouders," aldus de chirurg. Dat zorgt voor een V-vorm als je de dame langs achteren bekijkt.

3. A-vorm © thinkstock. Schulman: "Vrouwen met bredere heupen hebben doorgaans ook een iets bredere kont, waardoor je de vorm van een hoofdletter "A" krijgt langs achter."

4. Rond © photo news. Stevig uit de kluiten gewassen konten zoals die van J.Lo en de Kardashians omschrijft Schulman als "rond", met een duidelijk uitgesproken ronde vorm.