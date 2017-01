Voor alles een eerste keer: cellulite op de cover van een magazine

© Glamour.

opinie Gisteren postte Lena Dunham een opmerkelijke foto op haar Instagram. De nieuwste Glamour cover. Daarop te zien: vier paar torenhoge Marc Jacobs hakken en even veel blote benen, waarvan één gesierd door cellulite. Een unicum in de modewereld?

Lena Dunham is helemaal klaar met photoshop . Dat liet ze een tijdje geleden al weten. "En als dat betekent dat ik niet meer op covers verschijn, dan is dat maar zo." Al blijkt het één niet noodzakelijk het ander uit te sluiten, want Dunham prijkt deze maand namelijk in volle ornaat op de voorpagina van het magazine Glamour. Geen photoshop, wél cellulite.

© Glamour.

Maar waarom zoveel ophef om iets banaals als cellulite? Heel simpel, het is de eerste keer dat een blad een vrouw op de cover plaatst, inclusief dijbeenkuiltjes, zonder zichzelf met overdreven poeha op de borst te slaan. Nog opvallender dan Lena's doodnormale dijen op de voorpagina, is dat diezelfde cover met geen woord rept over het gebrek aan photoshop. Waar tijdschriften het doorgaans van de daken schreeuwen, wanneer die airbrush tool een zeldzame keer niét werd losgelaten op hun covermodellen, maakt Glamour er geen woorden aan vuil. Geen coverwoord, geen onderschrift, zelfs geen voetnoot. Een versie gemaakt door en voor vrouwen? Het zou zo maar even wel eens kunnen.



Een kleine stap voor Lena Dunham, een grote stap voor ons zelfbeeld. Want hoewel cellulite voorkomt bij maar liefst 90 procent van de vrouwen, moet je een telescoop in huis halen, wil je ook maar een milimeter sinaasappelhuid bespeuren bij de modellen en actrices die we zo bewonderen. Zo normaal, en toch zo uitzonderlijk. Hoog tijd om op onze achterste benen - inclusief cellulite - te gaan staan: want ja, wij hebben kuiltjes in onze billen, buikrolletjes als we zitten en moeten die thigh gap (samen met iedere dag braaf havermout naar binnen lepelen en nooit meer bingewatchen) onder de noemer 'onhaalbare idealen' klasseren. En weet je wat? Dat is helemaal prima. Of zoals Glamour het zegt: "Jouw uiterlijk, jouw lichaam, jouw geluk." Meer van dat.