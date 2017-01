Vrouwen tonen op wel heel originele manier hun blote borsten op social media

Door: redactie

3/01/17 - 17u00

© thinkstock.

Wat kan een mens anno 2017 nog doen om op te vallen op social media? Je borsten tonen blijkbaar, hoewel dat na de #FreeTheNipple hype nu ook niet zo bijster origineel meer is. En toch gaat het nieuwe jaar van start met een nieuwe trend waarbij vrouwen massaal een selfie van hun borsten delen door middel van het spiegeltje in een doosje highlighter.

Eerst was er de Ice Bucket Challenge, daarna de Mannequin Challenge en tussendoor waren er nog een aantal opmerkelijke trends op het web zoals de #A4WaistChallenge waarbij meisjes wilden bewijzen dat hun taille smaller was dan een blad papier. En dat lijstje kan nu ook de #highlighterchallenge worden toegevoegd.



Op Twitter en Instagram tonen vrouwen namelijk veelvuldig hun borsten in het spiegeltje van een doosje highlighter. Waarom ze dat doen, daar hebben we voorlopig het raden naar. Want in principe mag je op sociale media wel blote borsten tonen, zolang de tepel maar niet zichtbaar is. Een protestactie zoals de #freethenipple-campagne is dit dus alvast niet. Al hebben we zo'n voorgevoel dat het heel wat heren weinig kan schelen wat de reden achter deze challenge is.