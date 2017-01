Heb jij moeite om oude spullen weg te smijten? Hier is waarom

Door:

Wil jij het nieuwe jaar inzetten met een flinke opruimbeurt en een ordelijker leven? Dan heb je vast en zeker gemerkt dat oude spullen wegsmijten niet zo makkelijk is, ook al heb je ze in jaren niet meer gebruikt. Professor in de cognitieve neurowetenschappen Christian Jarret legt uit waarom we ons zo hechten aan materiële spullen. Het begint allemaal met poppen en autootjes in onze jeugd.

Mijn speelgoed! Iedereen herinnert zich wel een ruzie met broers of zussen om Barbiepoppen of autootjes. Wanneer deze speeltjes afgenomen worden door onze ouders, leerkrachten of vijanden worden we kwaad als kind. Tegen dan hebben we namelijk al geleerd waarde te hechten aan spullen.



Christian Jarret legt uit hoe we snel op neuraal niveau verbindingen vormen met onszelf en de spullen waarvan we menen dat we eigenaar zijn. Een experiment van neurowetenschappers met hersenscans liet deelnemers eigen en vreemde voorwerpen sorteren. Wanneer de proefpersonen naar eigen spullen moesten kijken, dan werd een gebied in de hersenen geprikkeld dat normaal geactiveerd wordt wanneer we aan onszelf denken.



Al erg jong

Al erg jong

We hechten ook al op erg jonge leeftijd belang aan bezittingen, omdat we geloven dat ze een unieke essentie hebben. Psychologen hebben dit gedemonstreerd met een bijzonder experiment. Ze maakten kinderen van drie tot zes jaar wijs dat ze met een speciale machine een exacte kopie van elk item konden maken. Wanneer de kinderen konden kiezen tussen hun favoriete speeltje of een exacte kopie, gaf de meerderheid van hen de voorkeur aan het origineel.

