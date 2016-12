Goede voornemens werken niet, maar probeer dit eens

Door:

Slechts 8% van de mensen houdt zich aan zijn goede voornemens, die nochtans elk jaar met de grootste overtuiging worden opgesteld. Hoe komt het toch dat we jaar na jaar in dezelfde val trappen? Diëtiste en voedingsdeskundige Dr. Roberta Anding legt uit waarom die voornemens gedoemd zijn te mislukken, en wat je wél kan doen om je leven te beteren in 2017.

Overdreven ambitieus Was jij van plan om te stoppen met suiker of minstens drie keer per week te gaan sporten? Daar knelt het schoentje bij jouw nochtans bewonderingswaardige ambitie, die helaas niet zo realistisch is. Hoe gemotiveerd we ook zijn aan het begin van het jaar, te hoog gegrepen doelstellingen houden we nooit vol. "Als onze voornemens te ambitieus zijn, hebben we het moeilijk met het veranderen van onze gewoontes. Je raakt gedemotiveerd als het niet lukt, waardoor je uiteindelijk opgeeft," legt Dr. Roberta Anding uit, diëtiste en voedingsdeskundige.





Even resetten Een goed voornemen vs. een 'reset'



Goed voornemen: nooit meer vlees meer eten



'Reset': als ik zelf kook of kan kiezen, probeer ik geen vlees meer te eten. Heb ik héél veel zin in een hamburger, dan sta ik mezelf dat toe. Het is misschien minder flitsend om voor kleine, geleidelijke veranderingen van levensstijl te gaan in het komende jaar. Maar volgens Dr. Anding kunnen die wel het verschil betekenen tussen nog maar eens voornemens maken die je niet nakomt, of je levensstijl blijvend veranderen. "Je moet je gezonde doelen zien als een 'reset' van je vorige gewoontes," tipt ze. Het verschil? Een voornemen drukt een standvastige beslissing uit om iets niet meer te doen. Een 'reset' daarentegen maant aan om vaste gewoontes lichtjes te wijzigen, met kleine veranderingen elke dag. Het zorgt er ook voor dat je flexibeler bent in het aanpassen ervan, afhankelijk van hoe je evolueert doorheen het jaar.