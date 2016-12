5 dingen waar we Carrie Fisher dankbaar voor zouden moeten zijn

© Instagram.

Ze mag dan niet de beste actrice ter wereld geweest zijn - zelf lachte ze jaren later nog steeds met haar Britse accent in de Star Wars films - maar Carrie Fisher heeft wel degelijk veel betekend. Voor Hollywood, maar ook voor de rest van de wereld.

1. Haar openheid © photo news. Fisher nam geen blad voor de mond, ook niet wat moeilijke onderwerpen betreft. De actrice heeft nooit een geheim gemaakt van de bipolaire stoornis waar ze mee worstelde, en hoezeer dat haar getekend heeft. Van een alcoholmisbruik tot haar medicatieverslaving: de actrice is bijzonder openhartig in haar autobiografie 'Wishful Drinking'. Maar ook in interviews ging ze het taboe niet uit de weg. Zo heeft de actrice tal van anderen een hart onder de riem gestoken. Lees ook "Carrie Fisher was opnieuw verslaafd aan drugs"

2. Haar humor Het was echter vooral de manier waarop ze over het onderwerp spreekt, met een vleugje zwarte humor, dat haar zo bijzonder maakt: "Mijn hele leven heb ik gewacht op een award voor iets, om het even wat (oké goed, waarschijnlijk niet acteren). Nu krijg ik de hele tijd awards omdat ik mentale problemen heb. Daar ben ik blijkbaar erg goed in, en ik word er vaak om geprezen. Waarschijnlijk omdat er geen badpakken-competitie is. Maar hey, het is beter dan slecht zijn in het hebben van mentale problemen, toch? Hoe tragisch zou het zijn om op de tweede plaats te eindigen voor Bipolaire Vrouw van het Jaar?"

3. Haar hond Gary © Instagram. Carrie mag dan populair zijn, haar hond is ook een rasechte celebrity. Gary the dog was de laatste jaren de vaste man aan haar zijde. Waar Fisher was, kon je haar viervoeter ook vinden, kwispelend, tong uit zijn bek, altijd gelukkig. Hoe zou je zelf zijn, met bijna 80.000 volgers op Instagram. Maar naast een social media ster, kon je hem ook vaak op de rode loper vinden, of had hij zelfs een rolletje in televisieseries. "Gary is mijn hart. Hij is erg toegewijd, en dat kalmeert me," zo vertelde Fisher ooit in een interview.

4. Haar films, uiteraard Van 'Star Wars' tot 'When Harry met Sally', zelf mag ze dan wel niet onder de indruk zijn van haar acteerprestaties, Fisher drukte wel haar stempel op Hollywood. Met prinses Leia zette ze een legendarische rol neer, waarover ze later zelf het volgende te zeggen had: "Ze heeft geen vrienden, geen familie. Haar planeet werd in enkele seconden totaal vernietigd - samen met haar kapper - dus het enige wat ze nog heeft in het leven, is een doel."