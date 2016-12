Daarom posten gelukkige koppels weinig op social media over hun relatie

Door: redactie

25/12/16 - 13u55 Bron: Blendle

© thinkstock.

Iedereen kent wel een koppel dat alles deelt op sociale media. Ze posten heel de tijd romantische selfies (ook wel relfies genoemd) met de nodige hashtags bij, je weet wanneer en waar ze uit eten gaan, wanneer ze koffie drinken en wat ze elkaar hebben gegeven voor kerst. Maar ondanks al deze gelukkige foto's zijn deze koppels vaak net minder blij in hun relatie.

Hoewel er volgens Blendle niets mis is met blij zijn met je relatie en dat ook willen tonen aan de rest van de wereld, is er volgens de website wel een groot verschil tussen koppels die af en toe een update posten en koppels die bijna niets anders doen. Ze sommen een aantal redenen op:



Tijdens oprecht gelukkige momenten, vergeten we foto's te maken